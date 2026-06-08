El Toro, en comparación con la Araña, se encuentra óptimo en lo físico y con ritmo futbolístico.

Todo indica que Lautaro Martínez volverá a tener su oportunidad en el once de la Selección Argentina para la Copa del Mundo. En este caso será en Estados Unidos, México y Canadá 2026, luego de haber perdido su lugar en el certamen que se desarrolló en Qatar con Julián Alvarez, a causa de un molestia en uno de sus talones.

En aquel entonces, el Toro fue titular en el debut ante Arabia Saudita y en el segundo encuentro frente a México. Fue en ese segundo compromiso en el Estadio Lusail en el que el bahiense fue reemplazado a los 62 minutos por la Araña, quien ya no volvió a salir de la alineación inicial de la Scaloneta (e incluso se volvió clave en la consagración, sobre todo en la semifinal con Croacia).

Pero ahora los roles se invirtieron, porque Julián Alvarez está luchando con un esguince de tobillo que sufrió en la ida de la Semifinal de la UEFA Champions League que jugó con el Atlético de Madrid frente al Arsenal. Y si bien su recuperación avanza, todavía no pudo entrenarse con normalidad junto al resto de sus compañeros de la Selección Argentina.

Es por eso que a 8 días del estreno en Kansas City frente a Argelia, el goleador del Inter de Milán (y además de la liga italiana 2025/2026 con 17 anotaciones) asoma como la opción principal para acompañar a Lionel Messi (que ya superó su fatiga muscular) desde el primer minuto ante el combinado comandado por Vladimir Petkovic.

Lautaro Martínez viene de marcar un gol y registrar una asistencia en la victoria de Argentina 2 a 0 sobre Honduras. Getty Images.

Lautaro Martínez, con mejores números que Julián Alvarez en la temporada 2025/2026

Lautaro Martínez tuvo considerablemente una mejor temporada que Julián Alvarez. A nivel individual, el Toro registró 22 goles y 6 asistencias en 2767 minutos distribuidos en 41 encuentros con el Inter de Milán. En tanto que el oriundo de Calchín firmó 20 tantos y 9 pases gol en 3549 minutos repartidos en 49 compromisos del Atlético de Madrid.

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Mientras que en lo colectivo, el Toro fue campeón (y goleador) de la Serie A y de la Copa Italia con el conjunto nerazzurro. Por su parte, el Atleti quedó cuarto en LaLiga, llegó a una Final de la Copa del Rey (perdió con la Real Sociedad por penales) y a la Semifinal de la UEFA Champions League (fue desplazado por el Arsenal).

En síntesis