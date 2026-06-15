¿Lautaro o Julián? Argentina define la formación vs. Argelia

La Albiceleste hará su estreno en el Mundial el próximo martes 16 de junio a partir de las 22 ante Argelia en Kansas City.

La Selección Argentina está a horas de enfrentar a Argelia para su debut de la Copa del Mundo. Y mientras España, Brasil, Holanda nos dejan resultados que no son muy alegres, la Selección va con todo. Será el primer encuentro de la Albiceleste en la búsqueda del bicampeonato. Algo que no se logra desde el 58-62 cuando Brasil obtuvo esa, esa posibilidad.

Scaloni en estas horas tuvo que modificar ciertas cuestiones que tienen que ver con lo físico, que tienen que ver con la necesidad de que ciertos jugadores no puedan estar. ¿Por qué? Porque Scaloni viene probando muchas variantes a lo largo de los diferentes entrenamientos: un cinco, prueba a otro; un lateral, prueba a otro; la inclusión o no de Lautaro Martínez por sobre Julián Álvarez; la ausencia de Leandro Paredes que no llegaría para el debut; también Tagliafico está en esa situación.

Entonces Scaloni probó múltiples variantes para ver cómo podía afrontar este partido frente a Mahrez y compañía. Que, recordemos, es una selección argelina que habla de que es un partido igual a otro, que no es algo diferente, que tienen un plan para ganarle a la selección argentina, que están muy confiados. De hecho Belghali, defensor argelino, dijo: “Tenemos todas las capacidades para ganarle a la selección argentina”.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. (Foto: Getty).

El dilema táctico: ¿Línea de 3 o línea de 4?

¿Cómo busca evitar esto Scaloni? Muy sencillo. Viene probando una línea de tres o la oportunidad de seguir con la línea de cuatro. ¿Por qué el cambio? Para tener mayor juego por la banda, para tener más imposición en la mitad de la cancha y hacer que los Enzo, De Paul, Mac Allister —que sería el tridente titular para el debut— estén más acompañados.

Que tanto Messi como Lautaro Martínez, que se perfila como titular… al menos en estas horas puede cambiarlo todo. Scaloni es muy…. es muy habitual que cambie los once a último momento, si es que no los revela hasta el último instante. Por ahora, Lautaro Martínez sería titular.

Publicidad

Y acompañado, claro, él y Messi de un Julián, un Nico González, un Giuliano Simeone son alternativas en la banda que no solo te pueden aportar mucho a nivel defensivo ante la ausencia de Nicolás Tagliafico; uno, un futbolista que lamentablemente no está en condiciones físicas para jugar el debut y posiblemente el segundo partido. Es una exclusiva que te contamos en un vivo reciente de Bolavip.

Pero hay posibilidades incluso de que Nahuel Molina no pueda estar presente en ese debut. Entonces, la alternativa de una línea de tres se perfila como algo interesante, tal vez no de la partida, pero sí para utilizar en segundas mitades.

Mucho más entendiendo que Argentina tiene a cuatro centrales que son muy buenos. Otamendi está muy vigente, pero además tres que son de lo mejor que podés encontrar en el panorama europeo: Senesi, gran figura del Bournemouth; Cuti Romero, gran figura del Tottenham; y Lisandro Martínez, gran figura de Manchester United.

Publicidad

Tres centrales muy pretendidos en el fútbol de la mejor competencia del planeta que se perfilan como posibles centrales. A día de hoy Otamendi va a ser titular, entendemos eso, pero una línea de tres le daría la oportunidad a alguno más de ellos para poder sumarse a este equipo.

Las opciones para reemplazar a Tagliafico

Esta alternativa, al menos los que venimos siguiendo a la Selección sabemos que fue probada múltiples veces. Lo que suele suceder mucho es que se usa durante los partidos en ciertos tramos puntuales para reforzar la mitad de la cancha. Pero hay una posibilidad más que es jugar con línea de cuatro, seguir con el esquema habitual y tener a Lisandro Martínez o Facundo Medina reemplazando a Nicolás Tagliafico en la banda izquierda.

De esta manera emparchas con Licha, que ya ha jugado reemplazando a Tagliafico en Ajax, que ha jugado en esa posición en Manchester United; o Facundo Medina que, aunque no jugó mucho como lateral en Lens, sí sabe hacerlo, aunque suele rendir mucho más como central. Lo mejor que hace es siendo parte de la zaga.

Publicidad

Argentina prueba variantes, prueba oportunidades. La línea de cuatro parece lo más sensato para algo continuista y no hacer una gran Bosnia 2014. Muchos recordarán cuando Sabella venía jugando de una manera y para el debut mundialista lo cambió todo porque en un amistoso contra ese mismo rival le había ido muy bien con línea de tres. Bueno, duró 45 minutos el experimento. ¿Quién te dice que Scaloni no cometa el mismo error o no decida lo mismo y le termine saliendo bien?

Julián y Lautaro juntos ante Perú en las últimas Eliminatorias. (Foto: Getty).

Argentina sigue entrenando, sigue encarando este debut de una manera muy particular. Los de Scaloni son favoritos frente a Argelia, pero es un combinado interesante que depende mucho de la creatividad de los de arriba para poder brillar. No es un conjunto tan aceitado como el de Austria, en mi opinión el más difícil del grupo.

Publicidad

La probable formación de Argentina

Dibu Martínez en el arco.

en el arco. Las alternativas de los laterales serían Gonzalo Montiel y Facundo Medina .

y . En la zaga central hay dudas respecto a si Lisandro u Otamendi van a acompañar a Cuti Romero .

u van a acompañar a . En la mitad, el triunvirato que ya te comentaba: Rodrigo De Paul , Enzo , Alexis a diferentes alturas. Thiago Almada , que sería el sacrificado en una potencial línea de cinco, la realidad es que no es difícil pensar que se va a perder el debut porque es un jugador que viene jugando mucho desde 2025 y lo viene haciendo muy bien con la selección, no así en su club.

, , a diferentes alturas. , que sería el sacrificado en una potencial línea de cinco, la realidad es que no es difícil pensar que se va a perder el debut porque es un jugador que viene jugando mucho desde 2025 y lo viene haciendo muy bien con la selección, no así en su club. Y finalmente, Leo Messi y Lautaro Martínez a la espera de un Julián que llega con molestias físicas.

Otamendi advierte que “nos preparamos para defender el título”. Dibu Martínez avisa que está en buenas condiciones. En la tribuna estará Zinedine Zidane siguiendo a Luca, su hijo que ataja en Argelia.

Será un partido observado por todo el mundo, mucho más después de los debuts de España, Brasil, Holanda, que no fueron del todo positivos: cada uno de ellos termina con empate.

Publicidad

Argentina va con todo a las 22 horas nuestras de Argentina en el Kansas City Stadium, buscando ser alguien que inicie bien en esta búsqueda del bicampeonato.