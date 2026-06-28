Lionel Messi, tras la victoria de Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: ”Seguimos juntos”

Leo celebró un nuevo triunfo de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026 con unas palabras en su cuenta de Instagram.

La Selección Argentina culminó su participación en la primera instancia de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tras vencer en sus primeros dos encuentros a Argelia 3 a 0 y a Austria 2 a 0, este sábado 27 de junio superó, con mayoría de futbolistas que habitualmente no son titulares, a Jordania por 3 a 1.

Por lo tanto, ganó el Grupo J con 9 unidades y una diferencia de gol de +7. Y ahora, se presentará ante Cabo Verde (segundo del Grupo H) el próximo 3 de julio en el Estadio Hard Rock de la ciudad de Miami en uno de los cruces correspondientes a los 16vos de final.

Por su parte, Lionel Messi volvió a marcar (los otros dos tantos los registraron Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez). Ingresó en el complemento y con eso le alcanzó para marcar el tercer de la Selección Argentina mediante un tiro libre a pocos metros de la medialuna del área defendida por Jordania.

Así, Leo ya suma 6 tantos en lo que va del certamen, siendo de esta forma el líder de la tabla de goleadores. Y además, se sigue afianzando en lo más alto de la clasificación histórica de los máximos artilleros de la Copa Mundial con 19 goles (3 más que su perseguidor, Kylian Mbappé).

La publicación de Lionel Messi post victoria sobre Jordania.

Al respecto de lo que fue una jornada redonda tanto para él como para el combinado que comanda Lionel Scaloni, Messi compartió una breve reflexión en la descripción de un posteo que hizo en su cuenta de Instagram: ”Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos”.

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Nuevo récord de Lionel Messi en la Copa del Mundo

Lionel Messi, al marcarle a Jordania, se transformó en el único jugador en la historia de la Copa del Mundo en anotar en 7 partidos consecutivos. En Qatar 2022 hizo goles contra Australia en Octavos de Final, frente a Países Bajos en Cuartos de Final, ante Croacia en la Semi y vs. Francia en la Final. En tanto que en Estados Unidos, México y Canadá hilvanó sus primeros tres compromisos: Argelia, Austria y el mencionado duelo con Jordania.