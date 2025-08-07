Es tendencia:
Los 2 jugadores argentinos nominados al Balón de Oro 2025

Dos futbolistas de la Albiceleste están dentro de los 30 mejores de la temporada.

Por Marco D'arcangelo

La prestigiosa revista francesa France Football compartió en sus redes sociales a los 30 nominados a ganar el Balón de Oro 2025, galardón otorgado tanto a los mejores jugadores masculinos y femeninos, como a los mejores entrenadores de la temporada 2024/25.

Dentro de los nominados a ganar este premio, hay 2 futbolistas argentinos que integran esta lista debido al buen rendimiento que tuvieron en sus clubes y también en la Selección Argentina, con la que lograron la clasificación al Mundial 2026.

El primero de ellos es Lautaro Martínez. El Toro fue subcampeón de la Champions League y de la Serie A de Italia con el Inter de Milan. Además, fue uno de los goleadores del certamen y tuvo buenos rendimientos con la Selección Argentina. En la temporada disputó 53 partidos, en los que marcó 24 goles y aportó 7 asistencias.

El segundo es Alexis Mac Allister. El mediocampista del Liverpool fue una de las piezas claves en la consagración de la Premier League, y a su vez, mostró un gran nivel en la Albiceleste, con un gol incluido ante Brasil. En total disputó 49 partidos, con siete tantos y seis asistencias. Esta es su primera vez nominado.

Cabe destacar que el criterio de elección para estos jugadores es por el nivel que tuvieron tanto individual como colectivamente en el transcurso del 1° de agosto del 2024, hasta el 31 de julio de este año, cuando finalizaron las competencias más importantes.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025

  • Ousmane Dembelé (Francia/PSG)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG)
  • Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
  • Désiré Doué (Francia/PSG)
  • Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter)
  • Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)
  • Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
  • Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)
  • Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)
  • Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli-PSG)
  • Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)
  • Lautaro Martínez (Argentina/Inter)
  • Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)
  • Scott McTominay (Escocia/Napoli)
  • Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugal/PSG)
  • Joao Neves (Portugal/PSG)
  • Pedri (España/Barcelona)
  • Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)
  • Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
  • Raphinha (Brasil/Barcelona)
  • Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
  • Fabián Ruiz (España/PSG)
  • Virgil Van Dijk (Países Bajos/Liverpool)
  • Vinícius Jr. (Brasil/Real Madrid)
  • Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)
  • Vitinha (Portugal/PSG)
  • Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)
  • Lamine Yamal (España/Barcelona)
Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.

