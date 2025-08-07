Este jueves 7 de agosto, a poco más de un mes de la entrega del Balón de Oro, se dieron a conocer a los 30 ternados para el trofeo más importante del mundo a nivel individual. Y como siempre sucede, hubo nombres que se esperaban y otros que sorprendieron.
Recién el 22 de septiembre se conocerá al heredero de Rodri Hernández, ganador de la edición 2024. Por ende, serán casi siete semanas de pura especulación respecto a quién ganará el Balón de Oro de este año, en una edición que se prevee más abierta que de costumbre.
Cabe destacar que la entrega del BdO se da como premio a quien tuvo mejor temporada y no un año calendario. Es decir, el periodo comprendido desde el 1 de agosto del 2024 hasta el 31 de julio del 2025. A continuación, la lista completa de todos los nominados.
La lista completa del Balón de Oro 2025
- Ousmane Dembélé (Francia/PSG)
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
- Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)
- Desiré Doué (Francia/PSG)
- Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)
- Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)
- Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)
- Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)
- Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)
- Scott McTominay (Escocia/Napoli)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal/PSG)
- Joao Neves (Portugal/PSG)
- Pedri (España/Barcelona)
- Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
- Raphinha (Brasil/Barcelona)
- Fabián Ruiz (España/PSG)
- Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)
- Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)
- Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)
- Vitinha (Portugal/PSG)
- Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)
- Lamine Yamal (España/Barcelona)
Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025
Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.
Las nominadas al Balón de Oro femenino
- Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
- Barbra Banda (Orlando Pride/Zambia)
- Aitana Bonmatí (FC Barcelona/España)
- Sandy Baltimore (Chelsea/Francia)
- Mariona Caldentey (Arsenal/España)
- Klara Bühl (Bayern Múnich/Alemania)
- Sofía Cantore (Washington Spirit/Italia)
- Steph Catley (Arsenal/Australia)
- Melchie Dumornay (Olympique de Lyon/Francia)
- Temwa Chawinga (KC Current/Malawi)
- Emily Fox (Arsenal/Estados Unidos)
- Cristiana Girelli (Juventus/Italia)
- Esther González (Gotham FC/España)
- Caroline Hansen Graham (FC Barcelona/Noruega)
- Patri Guijarro (FC Barcelona/España)
- Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Pernille Harder (Bayern Múnich/Dinamarca)
- Lindsey Heaps (Olympique de Lyon/Estados Unidos)
- Chloe Kelly (Arsenal/Inglaterra)
- Marta (Orlando Pride/Brasil)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)
- Ewa Pajor (FC Barcelona/Polonia)
- Clara Mateo (Paris FC/Francia)
- Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
- Claudia Pina (FC Barcelona/España)
- Alexia Putellas (FC Barcelona/España)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suecia)
- Caroline Weir (Real Madrid/Escocia)
- Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)
Los arqueros nominados al Lev Yashin
- Alison Becker (Brasil/Liverpool)
- Yassine Bounou (Marruecos/Al Hilal)
- Lucas Chevalier (Francia/Lille)
- Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG)
- Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa)
- Jan Oblak (Eslovenia/Atlético de Madrid)
- David Raya (España/Arsenal)
- Matz Sels (Bélgica/Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Suiza/Inter)
Los entrenadores nominados al Johan Cruyff
- Antonio Conte (Italia/Napoli)
- Luis Enrique (España/PSG)
- Hansi Flick (Alemania/Barcelona)
- Enzo Maresca (Italia/Chelsea)
- Arne Slot (Alemania/Liverpool)