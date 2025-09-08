Es tendencia:
Los jugadores de Boca Predio que se pueden meter en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial

Dos jugadores formados en Boca podrían ser las sorpresas de la nomina final de la Selección Argentina para la Copa Mundial 2026.

Por Germán Carrara

Lionel Scaloni tendría en el radar a Aaron Anselmino y a Equi Fernández para la nómina final del Mundial 2026.
Lionel Scaloni tendría en el radar a Aaron Anselmino y a Equi Fernández para la nómina final del Mundial 2026.

Faltan tan solo 9 meses para el partido inaugural de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (será en el Estadio Azteca el 11 de junio). Eso quiere decir que resta un poco menos para que Lionel Scaloni conforme la nómina de 26 futbolistas (aunque está el rumor de que la FIFA lo amplíe a 30) con los que contará en la Selección Argentina para afrontar el desafío de la defensa del título obtenido en Qatar.

Y mientras espera que Lionel Messi tome una decisión, el cuerpo técnico trabaja para dar con los otros 25. Algunos, salvo algún imponderable (que esperemos que no surja), ya son puestos fijos como: Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Julián Alvarez y Lautaro Martínez.

Y otros más atrás que se perfilan para ir a la Copa Mundial, siempre y cuando mantengan su nivel: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Gio Lo Celso, Nico Paz, Franco Mastantuono, Nicolás González, Thiago Almada y Giovani Simeone. En todos los casos, convocados para la última fecha de las Eliminatorias Conmebol.

Con lo cual, quedan algunos cupos que serán analizados a fondo por Lionel Scaloni y su staff en los meses que se aproximan. Y al parecer, entre los que podrían meterse, a pesar de que nunca fueron citados para la Selección Argentina mayor, son dos jugadores formados en Boca que elevaron su protagonismo, y a su vez su nivel de exposición, en las últimas semanas.

Se trata de Aaron Anselmino y de Equi Fernández. Ambos, conforme a TyC Sports, están en el radar del técnico de la Albiceleste. El defensor, recientemente, firmó a préstamo por una temporada con el Borussia Dortmund. Luego de apenas sumar algunos minutos con el Chelsea en el Mundial de Clubes, ya fue parte del once contra el Unión Berlín en la segunda jornada de la Bundesliga.

En tanto que el mediocampista, tras desaparecer del espectro futbolístico con su incorporación al Al Qadsiah de la Liga Pro de Arabia Saudita, ya jugó un amistoso con el Bayer Leverkusen durante la fecha FIFA contra el Viktoria Kolhn y se espera que, en cuanto asuma el nuevo DT (Erik ten Hag fue destituido), acumule apariciones en la liga alemana.

Lionel Scaloni y el antecedente de Enzo Fernández

Enzo Fernández se metió en la lista de convocados para la Copa del Mundo en el último tramo de preparación para Qatar 2022. Sin haber participado en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas en aquel proceso, el ex River logró convencer a Lionel Scaloni con lo que era su presente en el Benfica y con su rendimiento en los 3 amistosos previos (Honduras, Jamaica y Emiratos Árabes) al cierre de la nómina.

