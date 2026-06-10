La decisión con los jugadores de la Selección Argentina que no están en la lista del Mundial

El cuerpo técnico ya sabe qué hará con los futbolistas que son parte de la concentración en Kansas, pero que no integran la lista de 26 para el Mundial.

La Selección Argentina, tras su partido amistoso contra Islandia (junto al de Honduras fue el segundo en los Estados Unidos para ensayar pensando en la Copa del Mundo 2026), ya puso el foco en Argelia, su contrincante el próximo martes 16 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.

Por lo tanto, en las próximas horas ya cerrará definitivamente la lista de convocados, la cual debe hacer una modificación a causa de la lesión de Leonardo Balerdi (desgarro). Para eso, Lionel Scaloni tiene tiempo hasta el lunes 15, siendo Guido Rodríguez y Nicolás Capaldo los dos principles candidatos para quedarse con el lugar que debió dejar vacante el defensor del Olympique de Marsella.

Al mismo tiempo, se acerca el cese de las tareas de los jugadores que fueron parte de los entrenamientos de la Selección Argentina, pero que no integran la nómina presentada por la AFA en la FIFA. Además del mencionado Capaldo están: Santiago Beltrán, Agustín Giay, Ignacio Ovando, Joaquín Freitas, Tomás Aranda y Simón Escobar.

El plan del cuerpo técnico es que todos se queden hasta después del encuentro con Argelia en Kansas. Ya después, serán licenciados para que se tomen vacaciones y se enfoquen en la pretemporada con sus respectivos clubes. No obstante, por estas horas no se descarta que, a alguno de ellos, de presentarse algún imponderable, deban pedirle que se quede.

Los jugadores que no forman parte de la lista y se entrenaron en Estados Unidos se quedarán hasta después del partido con Argelia. @Argentina.

Simón Escobar e Ignacio Ovando, los únicos que no sumaron minutos en los amistosos

Lionel Scaloni aprovechó la convocatoria de los jugadores que no entraron en la lista de los 26 para el Mundial para analizarlos de cara al proceso post Estados Unidos, México y Canadá 2026 que tendrá como foco la Copa América 2028 y la Copa del Mundo 2030 (además habría otra competencia Conmebol para reemplazar a las Eliminatorias).

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En ese sentido, el entrenador de la Selección Argentina le pudo dar minutos ante Honduras y/o Islandia a Santiago Beltrán (River), Agustín Giay (Palmeiras), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Tomás Aranda (Boca) y Joaquín Freitas (River). Los únicos que no sumaron minutos fueron Simón Escobar (Vélez) e Ignacio Ovando (Rosario Central).

En síntesis

_Argentina jugó dos amistosos en la previa del Mundial, vs. Honduras e Islandia.

_Guido Rodríguez y Nicolás Capaldo son las dos opciones para reemplazar a Leonardo Balerdi en la lista de convocados.

_Los jugadores argentinos que entrenaron, pero que no forman parte de la lista para el Mundial, se quedarán hasta después del partido con Argelia.