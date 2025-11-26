La regla de la FIFA para el sorteo del Mundial 2026 que anticipa las posibles sedes para Argentina

Este 25 de noviembre la FIFA hizo una serie de especificaciones respecto al sorteo de la Copa Mundial 2026 que realizará el próximo viernes 5 de diciembre en la ciudad de Washington, con el que distribuirá a los 42 seleccionados clasificados y a los casilleros vacantes por el Repechaje de la UEFA y por el Torneo Clasificatorio Intercontinental (ambos a jugarse en marzo).

Con el anuncio, se empezó a tejer todo tipo de especulaciones, no solo con los posibles cruces que le pueden tocar a los participantes, sino con las sedes que albergarán a cada uno de los encuentros, puesto que en el cronograma publicado meses antes ya están repartidos los enfrentamientos de cada grupo para los diferentes estadios de las ciudades designadas de Estados Unidos, México y Canadá.

No obstante, la FIFA hizo una aclaración -necesaria- con la que dejó en claro que una vez determinados los grupos se tomará algunas horas para acomodar, en función de la conveniencia de todas las partes implicadas, las sedes para cada partido confirmado por el sorteo.

Es decir, si por azar la Selección Argentina cae en el Grupo L, muy posiblemente no tenga su debut en el BMO Field de la ciudad de Toronto, Canadá (con capacidad para tan solo 30 mil espectadores), tal como refleja hoy el calendario difundido para el que será cabeza de serie de la zona descrita.

El calendario publicado por la FIFA a mediados del 2024.

”Si bien el sorteo final determinará qué selecciones se enfrentarán entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado —que incluye el estadio y la hora de inicio de cada partido— se confirmará el sábado 6 de diciembre”, advirtió la FIFA, que para no dejar dudas al respecto, amplió: ”El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias”.

Las sedes que le podrían tocar a la Selección Argentina para sus primeros partidos en el Mundial 2026

Todo indica que a la Selección Argentina le tocarán sedes de la Conferencia Este, tal como sucedió en la Fase de Grupos de la Copa América 2024 (el debut fue ante Canadá en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el segundo partido con Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y el tercero con Perú en el Hard Rock de Miami).

Además, por la gran comunidad de argentinos en Miami y por el fervor que generó Lionel Messi en la ciudad de la Florida, se presume que es el escenario más adecuado para uno o dos encuentros de la Albiceleste en sus primeros pasos en el certamen en el que hará la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

