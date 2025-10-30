No hay dudas de que la figura de la Semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2025 que disputaron Racing Club y Flamengo en el Estadio Presidente Perón este miércoles 29 de octubre fue Agustín Rossi. El exarquero de Boca, Lanús y Estudiantes de La Plata, entre otros, tuvo, por lo menos, 4 tapadas fundamentales para que el Rubro Negro se abrazara al 0 a 0 y de esa forma, por el 1 a 0 que logró de local, avanzara a la Final del certamen.

De todos modos, tal actuación fue una más para el guardameta que hace rato se instaló como uno de los mejores en su puesto del continente. Tanto es así que en Brasil, en medio de los trámites del futbolista por nacionalizarse, los medios de comunicación plantearon la posibilidad de que reciba un llamado por parte de Carlo Ancelotti para la Selección.

Incluso, esto fue tema de conversación con Filipe Luis, entrenador del Flamengo, en la conferencia de prensa que brindó en el Cilindro luego de que sus dirigidos confirmaran su presencia en la Final de la Copa Libertadores que se disputará el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de la ciudad de Lima, Perú.

”¿Te imaginas a un argentino jugando el Mundial con Brasil?”, le replicó con una sonrisa el exjugador del Atlético de Madrid al periodista que le expuso la chance de que Agustín Rossi sea convocado por la Verdeamarela para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Agustín Rossi vs. Racing en el Estadio Presidente Perón.

Y en ese mismo sentido, siempre en relación con el arquero que al mismo tiempo ya asoma como una opción para la Selección Argentina de Lionel Scaloni, agregó: ”No lo veo, pero tiene nivel. No imagino ver a un argentino de nacimiento vestir la camiseta de la Selección de Brasil. Pero sí que tiene todo el derecho del mundo de tener el pasaporte”.

Los arqueros con los que Agustín Rossi competiría en la Selección de Brasil

En pleno momento de reforma de la Selección de Brasil, Agustín Rossi, al margen de que es argentino, aparece como una buena alternativa para Carlo Ancelotti. El surgido de Chacarita Juniors tendría que pelear un puesto con Alisson Becker (Liverpool), Bento Krepski (Al Nassr), Hugo de Souza Nogueira (Corinthians), Weverton (Palmeiras), Ederson (Fenerbahce) y John (Notingham).

Los arqueros con los que Agustín Rossi pelearía un puesto por detrás del Dibu Martínez en la Selección Argentina

En la Selección Argentina está claro que el dueño del arco es el Dibu Martínez. Y por detrás, hasta entonces, los que surgieron como opciones son Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses. Con estos últimos tres, Agustín Rossi podría pelear un lugar de cara a la nómina para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

DATOS CLAVES

Agustín Rossi fue la figura en el 0-0 de Flamengo contra Racing el 29 de octubre.

Filipe Luis, técnico de Flamengo, opinó que Rossi tiene nivel en la Selección de Brasil, aunque no cree que sea convocado por ser argentino nativo.

La Final de la Copa Libertadores 2025 se jugará el 29 de noviembre en Lima.

