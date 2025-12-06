Es tendencia:
Neymar recibió una respuesta definitiva de Ancelotti sobre sus chances de jugar el Mundial 2026 con Brasil: “No tengo deuda con nadie”

El entrenador destacó que cuenta con varios jugadores que pueden ser determinantes en la próxima Copa del Mundo y le avisó al de Santos hasta cuándo tiene tiempo para ganarse el lugar.

Por Juan Ignacio Portiglia

El ex Barcelona y PSG no quiere perderse por nada el próximo Mundial.
© Getty ImagesEl ex Barcelona y PSG no quiere perderse por nada el próximo Mundial.

Desde el Kennedy Center de Washington, Carlo Ancelotti siguió muy atento el desenlace de un sorteo que determinó que la Selección de Brasil en la que asumió como entrenador en mayo de este año compartirá el Grupo C del Mundial de 2026 con Marruecos, Escocia y Haití.

“Tenemos que ganar nuestro primer partido, tratando de respetar al rival, de estudiarlo bien que es importante para el cuerpo técnico y ganar. Podemos ganar los tres partidos. Nuestra idea es muy clara, tenemos que ser competitivos durante todo el Mundial”, expresó tras un primer vistazo a sus rivales de fase de grupos.

Ancelotti dijo que no quiere tener jugadores deseosos de ser los mejores del mundo, sino futbolistas que quieran ganar el Mundial. Y en base a ese convencimiento, avisó: “Tenemos a uno de los mejores porteros del mundo, algunos de los mejores defensas, mediocampistas de élite y algunos atacantes. Puedo hacer una lista de jugadores que podrían ser clave en el Mundial“.

El que todavía no aparece en esa lista es Neymar, quien cuando decidió regresar al Santos para reencontrarse con lo mejor de su fútbol no imaginó que las cosas se le iban a poner tan cuesta arriba, amenazando seriamente sus chances de estar en el próximo Mundial. Lesiones, ausencias y un equipo que recién en las últimas jornadas del Brasileirao logró escaparle al descenso no han dado hasta ahora razones al DT italiano para darle prioridad en sus convocatorias.

Ancelotti aseguró que la presencia de Neymar en el Mundial, depende de Neymar. (Getty).

Este viernes, tras el sorteo, Ancelotti volvió a ser consultado sobre la posibilidad de que el ex Barcelona y PSG, que viene de marcar tres goles ante Juventude el pasado miércoles, sea parte de su convocatoria para la Copa del Mundo. “Tenemos que pensar en Brasil, con o sin Neymar. Con o sin cualquier otro jugador. Haremos la lista después de la Fecha FIFA de marzo”, señaló.

Pero fue ante la insistencia de la prensa que el DT se despachó con una respuesta definitiva sobre la posibilidad de que Neymar juegue el cuarto Mundial de su carrera, marcando una posición de la que ya no se moverá: “Entiendo perfectamente que hay mucho interés, pero quiero aclarar que estamos en diciembre, que el Mundial es en junio y que yo elegiré en mayo el equipo que irá. Si Neymar se merece estar para ese entonces, si está en buena forma, jugará el Mundial y punto. No tengo deudas con nadie“.

Amistosos de alto nivel

La Selección de Brasil cerró dos partidos amistosos de la más alta exigencia internacional para la Fecha FIFA de marzo, ante Francia y Croacia, algo que el entrenador considera clave para entender en qué realidad comenzarán a transitar la recta final hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“Creo que es una buena prueba; vamos a jugar contra equipos de talla mundial con características diferentes. Francia tiene una calidad individual extraordinaria, Croacia tiene un equipo muy experimentado. Queremos saber dónde estamos. Podría ser positivo o negativo. Haremos una evaluación después de los partidos para ver qué problemas podrían surgir“, explicó Ancelotti.

Data clave

  • Carlo Ancelotti y Brasil integrarán el Grupo C ante Marruecos, Escocia y Haití.
  • La presencia de Neymar en el Mundial se definirá en mayo según su nivel.
  • Brasil disputará amistosos ante Francia y Croacia en la Fecha FIFA de marzo.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

