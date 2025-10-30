Flamengo se hizo fuerte en defensa en el Cilindro y de esa manera aguantó la mínima diferencia que consiguió en el Estadio Maracaná la semana pasada, con la jugada en la que Jorge Carrascal, con un poco de suerte por el rebote en Marcos Rojo, anotó el gol que le permitió anotarse para la Final de la Copa Libertadores 2025.

De esa misma forma, con el 0 a 0 en Avellaneda, se apagaron las esperanzas de Racing de volver a participar de un partido definitorio de la máxima competencia a nivel clubes en Sudamérica (la última sigue siendo la edición 1967 cuando venció 2 a 1 a Nacional de Uruguay en Santiago de Chile tras dos empates 0 a 0 en Buenos Aires y en Montevideo).

Al respecto del resultado, las cargadas no tardaron en aparecer, no solo por parte de los hinchas brasileños, sino directamente de las propias cuentas oficiales de redes sociales del Flamengo, que le apuntaron a unas declaraciones de Gustavo Costas para burlarse de Racing.

”Vamos a ir a Lima”, dijo el estratega de la Academia en la previa del encuentro de vuelta de la Semifinal de la Copa Libertadores, en referencia a la sede que la Conmebol designó para el duelo que resolverá al nuevo campeón de la región, a lo que el Rubro Negro citó y publicó una imagen de la estación Lima de la línea A del subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pero eso no fue lo único. El área de comunicación del elenco carioca realizó un gráfico sencillo en el que exponía de un lado a los clubes tristes de Brasil por su clasificación a la Final (Vasco Da Gama, Botafogo y Fluminense, sus rivales en la ciudad de Río de Janeiro) y los equipos argentinos que celebraron el resultado (Boca e Independiente).

La imagen que publicó Flamengo tras eliminar a Racing de la Copa Libertadores 2025.

Flamengo espera rival para la Final de la Copa Libertadores 2025

Este jueves en el Allianz Parque de Sao Paulo se disputará la otra Semifinal de la Copa Libertadores 2025. Flamengo espera por la resolución de la llave que protagonizan Palmeiras y Liga Deportiva Universitaria de Quito. En el primer duelo los ecuatorianos se impusieron por 3 a 0, por lo que sacaron una ventaja importante para estar el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

