Mientras Argentina jugará ante Angola, los rivales clasificados al Mundial 2026 que enfrentará Brasil en la próxima fecha FIFA

El Scratch tendrá dos partidos de fuste confirmados para la fecha FIFA de noviembre. Los detalles.

Carlo Ancelotti, DT de Brasil
© GettyCarlo Ancelotti, DT de Brasil

La Selección Argentina terminó esta fecha FIFA de octubre con dos victorias ante Venezuela y Puerto Rico en Miami. Un 1 a 0 frente a la Vinotinto y una aplastante goleada 6 a 0 con los caribeños para seguir con la racha positiva en partidos amistosos que data desde antes del Mundial de Qatar.

Mucho se estuvo hablando en los últimos días sobre la jerarquía de los rivales elegidos por la Albiceleste para los partidos amistosos más recientes. Lo cierto es que otros seleccionados se han estado midiendo con rivales de otro tipo de fuste, como es el caso de Brasil.

Solamente contando la última fecha FIFA, el combinado nacional dirigido por Carlo Ancelotti se enfrentó a Corea del Sur y a Japón, dos selecciones clasificadas al Mundial del 2026 y que son potencia en su continente. Y para los próximos amistosos que se acercan, la Canarinha tendrá dos enfrentamientos de fuerte complejidad.

Es que, mientras la Selección Argentina tendrá como rival a Angola y espera por un segundo contrincante para noviembre, el conjunto brasileño se verá las caras con Túnez y con Senegal, dos naciones clasificadas a la Copa del Mundo del 2026 por la CAF.

Todos los clasificados al Mundial 2026: cuántos cupos quedan y cuándo se definen

Ante el combinado tunecino se verán las caras en el Emirates Stadium del Arsenal, en Londres el 15 de noviembre. Ante Senegal será el 18 en Lille, Francia. Cabe destacar que ante Corea y Japón, Brasil consiguió una victoria 5 a 0 ante el equipo coreano, y perdió por 3 a 2 con los nipones, luego de ir ganando por 2-0.

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

  • Argentina vs. Angola – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre) – Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.
  • Argentina vs. rival a definir – Sede, día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre).
  • SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13.00 hs – Washington D. C., Estados Unidos
  • Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*
  • Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*
  • Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*
    *AMISTOSOS A CONFIRMAR

Uno por uno, los clasificados a la Copa del Mundo 2026

  1. Estados Unidos (Concacaf)
  2. Canadá (Concacaf)
  3. México (Concacaf)
  4. Argentina (Conmebol)
  5. Brasil (Conmebol)
  6. Ecuador (Conmebol)
  7. Uruguay (Conmebol)
  8. Paraguay (Conmebol)
  9. Colombia (Conmebol)
  10. Nueva Zelanda (OFC)
  11. Japón (AFC)
  12. Irán (AFC)
  13. Uzbekistán (AFC)
  14. Corea del Sur (AFC)
  15. Jordania (AFC)
  16. Australia (AFC)
  17. Marruecos (CAF)
  18. Túnez (CAF)
  19. Egipto (CAF)
  20. Argelia (CAF)
  21. Ghana (CAF)
  22. Costa de Marfil (CAF)
  23. Cabo Verde (CAF)
  24. Sudáfrica (CAF)
  25. Senegal (CAF)
  26. Qatar (AFC)
  27. Arabia Saudita (AFC)
  28. Inglaterra (UEFA)
