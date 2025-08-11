La última temporada marcó un antes y un después para Nico Paz. Como 1907 le abrió las puertas en la Serie A y el nacido en España, que representa a la Selección Argentina, aprovechó la oportunidad. La joya de 20 años se mostró y atrajo el interés de los gigantes de Europa.

Mientras afronta la pretemporada con el combinado italiano, los rumores lo posicionaron de regreso en el Merengue a través de una repesca, pero hoy es Tottenham quién más presiona. El club londinense ya negocia con Como, que pretende 70 millones de euros para soltarlo.

Mientras tanto, Paz aclaró a Cadena Ser que se encuentra enfocado en el día a día y que tiene un objetivo en mente: jugar el Mundial 2026 con la selección que defenderá el título.

“Ahora mismo mi sueño es jugar el siguiente Mundial, el año que viene, y estoy trabajando todos los días para poder conseguirlo. Para eso hay que hacerlo bien con el club”, explicó el volante ofensivo, que también se mostró contento por su decisión de representar a Argentina.

“Tomé una buena decisión y estoy contento. Desde la selección me animan, me cuidan, me dan buenos consejos y me dan todo su apoyo. La verdad es que estoy muy contento de ser parte de la selección argentina. Es todo un orgullo”, se extendió la joya.

Además, no dejó pasar la oportunidad de elogiar al capitán de la Albiceleste: “Desde pequeño mi ídolo siempre fue Leo Messi, en gran medida por la influencia de mi familia, que es argentina, así que desde muy niño seguía mucho a la selección. Ya siendo un crío veía todos los partidos”.

Nico Paz se refirió a su posible salida de Como 1907

“Siempre se va a hablar mucho, pero yo estoy tranquilo y enfocado en el Como. Se viene una temporada muy importante y en la que podemos hacer cosas muy buenas. Estoy deseando empezar ya el primer partido de liga para demostrar al mundo de lo que el Como es capaz. Estoy muy ilusionado”, comenzó el argentino.

Y luego se refirió a un posible retorno a Real Madrid: “Eso no se sabe nunca. Estoy enfocado en el Como, que es donde me toca estar. Estoy muy contento y muy ilusionado. Del futuro no tengo ni idea, no sé ni qué voy a hacer mañana”. Además, negó haber tenido charlas con Xabi Alonso: “No he hablado con él nunca, no he tenido el placer de conocerlo. Como futbolista sí ha sido una leyenda del Madrid y un muy buen jugador”.

