Mientras Julián Alvarez gana 6 millones en Atlético de Madrid, esto cobrará Franco Mastantuono en Real Madrid

Las dos máximas figuras surgidas de las inferiores de River coparon la capital española. Por un lado Julián Alvarez -que llegó la temporada pasada luego de dejar atrás su proceso en el Manchester City- en el Atlético de Madrid y por el otro Franco Mastantuono, quien se encuentra a días de ser presentado oficialmente en el Real Madrid (se producirá una vez sea mayor de edad a partir del próximo 14 de agosto).

En el caso de la Araña, con tan solo una campaña en el fútbol del país de la Península Ibérica, logró convertirse en la personalidad más destacada del plantel que comanda Diego Simeone. Por lo que entonces se entiende que ostente uno de los salarios más altos del Atleti en la actualidad.

Concretamente, el nacido en Calchín percibe 6,6 millones de euros por año. Una cifra considerablemente mayor a la que recibirá Franco Mastantuono en su arribo a la Casa Blanca. En su caso, el jugador oriundo de Azul contará con 3,5 millones de euros por temporada, conforme a un informe reciente del Diario AS.

Franco Mastantuono tiene todo dado para lucir el mismo número que usaba en River

Por la rotación de dorsales en el Real Madrid en los primeros días de la pretemporada previo al curso 2025/2026, Franco Mastantuono tiene a su merced, para su debut como merengue, el número 30, el mismo que utilizó durante su proceso en la primera división del Millonario.

Resulta que Gonzalo García -el delantero que irrumpió en el plantel comandado por Xabi Alonso durante el Mundial de Clubes de la FIFA que se disputó hace tan solo algunas semanas en los Estados Unidos- decidió quedarse con el 9, por lo que el 30 quedó disponible para el ex River.

Los competidores de Franco Mastantuono para hacerse un lugar en el mediocampo

Xabi Alonso ya dijo que tuvo una buena impresión de Franco Mastantuono en los primeros contactos que tuvo con el futbolista de todavía 17 años. No obstante, eso no significa que tendrá el camino liberado para hacerse con un lugar en el once inicial. Para ganarse un espacio tendrá que competir, principalmente, con Eduardo Camavinga, Aurelién Tchouaméni, Dani Ceballos, Brahim Díaz y Arda Guler, puesto que Jude Bellingham y Federico Valverde parecen ser dos puestos asegurados.

