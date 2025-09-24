Nuevo amistoso confirmado para la Selección Argentina: a una semana del inicio del Mundial 2026 y ante una top 15 del ranking FIFA

Luego de superar con holgura las Eliminatorias CONMEBOL, la Selección Argentina ya piensa en el Mundial 2026. Los comandados por Lionel Scaloni tienen casi 9 meses por delante para preparar la cita que se desarrollará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Para ello, los campeones del mundo en Qatar 2022 aprovecharán todas las Fechas FIFA para disputar una serie de amistosos como preparación para el gran evento. En ese contexto, este miércoles se confirmó un nuevo duelo para aceitar al equipo de camino al principal objetivo.

Según confirmó el periodista Gastón Edul, Argentina se enfrentará ante México durante las semanas previas al debut por la fase de grupos del Mundial. El amistoso se desarrollará en Estados Unidos entre el 1 y el 9 de junio del próximo año.

De esta manera, a falta de la confirmación oficial por parte de AFA, el elenco de Scaloni suma un nuevo rival de exigencia para ultimar detalles. Es que México se ubica actualmente en el 14° lugar del Ranking FIFA y supo ser un contrincante fuerte en los últimos duelos entre ambos equipos.

De a poco, Argentina completa su calendario de camino al Mundial. Por lo pronto, aprovechará la ventana internacional de noviembre para enfrentar, en Estados Unidos, a Venezuela y Puerto Rico, el 6 y 14 de octubre, respectivamente.

Publicidad

Publicidad

Más adelante, en noviembre, la Albiceleste está a detalles de oficializar una travesía para disputar amistosos en Luanda, ante la Selección de Angola, y Kerala, frente a India. Ya hay negociaciones para que en marzo de 2026 se dispute la Finalissima pendiente entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa, España.

El último duelo entre Argentina y México

Esta rivalidad moderna tiene un nuevo compromiso en el horizonte con el amistoso en junio de 2026. Sin embargo, la última vez que se vieron las caras fue por los puntos y ante la mayor exigencia posible: la segunda fecha de la fase de grupos de Qatar 2022.

Argentina llegó a este duelo ante el riesgo de quedar eliminado tras el tropiezo en el debut ante Arabia Saudita. A pesar de ello, Lionel Messi frotó la lámpara para destrabar un partido cerrado y Enzo Fernández liquidó el trámite con el 2-0 definitivo que significó el renacer del futuro campeón del mundo.

Publicidad

Publicidad

ver también Sufre Scaloni: fue parte de Selección Argentina en las Eliminatorias y una gravísima lesión lo dejará afuera del Mundial 2026