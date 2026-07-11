¿Por qué la Selección Argentina usa brazalete negro en el partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026?

El motivo del accesorio que utilizan los futbolistas de la Albiceleste en los cuartos de final.

La Selección Argentina afronta su partido de cuartos de final ante Suiza con un brazalete negro. A diferencia de los otros cinco partidos del certamen, la Albiceleste utiliza ese accesorio en el compromiso que tiene lugar el Arrowhead Stadium de Kansas.

El motivo de la utilización del brazalete es por el fallecimiento de Antonio Rattín, noticia que fue confirmada esta mañana. El exfutbolista murió a los 89 años y, además de estar profundamente identificado con Boca Juniors, también fue un histórico de la Selección Argentina.

Con la Albiceleste, Rattín formó parte de las citas mundialistas en 1962 y 1966. Y en el que ganó Inglaterra, que hizo de anfitrión, fue el capitán. Fueron 34 partidos oficiales para él, con un gol anotado.

No habrá velatorio para Rattín

Temperamental de toda la vida, durante los últimos días que estuvo en este plano, Antonio Rattín hizo una sola solicitud: el día que fallezca, no debe haber velatorio. No quería que nadie lo llorara por estar dentro de un ataúd. Y sus familiares y allegados cumplirán con el deseo.

Los 11 de Argentina para enfrentar a Suiza

Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.