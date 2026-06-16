Por qué no juega Ángel Di María en Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Argentina debuta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde se mide ante Argelia en el Arrowhead Stadium, situado en Kansas City. Los dirigidos por Lionel Scaloni son los que abren el Grupo J, ya que Austria y Jordania se enfrentan el miércoles 17 de junio.
Seguí toda la acción de la Selección Argentina en el Mundial 2026 por Disney+
En este encuentro, la Albiceleste no cuenta con la presencia de Ángel Di María, quien a sus 38 años le puso fin a su carrera con la camiseta del seleccionado nacional luego de lo que fue la conquista de la Copa América en 2024.
Pese a que hubo varios intentos para poder convencerlo de que disputara la actual edición mundialista, el delantero de Rosario Central mantuvo su postura y le comunicó a Scaloni, como así también a la Asociación del Fútbol Argentino que no iba a volver a ser parte de una convocatoria.
Di María se abraza con Messi y De Paul.
Las estadísticas de Ángel Di María en la Selección Argentina
Entre 2008 y 2024, Ángel Di María disputó un total de 145 partidos con la camiseta de la Selección Argentina: registró 31 goles y brindó 30 asistencias.
El descargo de Leonardo Balerdi tras perderse el Mundial por lesión: “Es algo difícil de aceptar”
Los títulos de Ángel Di María en la Selección Argentina
- Copa América 2021
- Copa de Campeones Conmebol-UEFA 2022
- Mundial de la FIFA Qatar 2022
- Copa América 2024
DATOS CLAVES
- Argentina y Argelia debutan en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
- Ángel Di María no jugará el Mundial tras retirarse en la Copa América 2024.
- Austria y Jordania completan el Grupo J, debutando el miércoles 17 de junio.