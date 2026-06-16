Por qué no juega Ángel Di María en Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

El rosarino, campeón en Qatar 2022, no forma parte del campeonato mundial que se disputa en Norteamérica.

Argentina debuta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde se mide ante Argelia en el Arrowhead Stadium, situado en Kansas City. Los dirigidos por Lionel Scaloni son los que abren el Grupo J, ya que Austria y Jordania se enfrentan el miércoles 17 de junio.

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En este encuentro, la Albiceleste no cuenta con la presencia de Ángel Di María, quien a sus 38 años le puso fin a su carrera con la camiseta del seleccionado nacional luego de lo que fue la conquista de la Copa América en 2024.

Pese a que hubo varios intentos para poder convencerlo de que disputara la actual edición mundialista, el delantero de Rosario Central mantuvo su postura y le comunicó a Scaloni, como así también a la Asociación del Fútbol Argentino que no iba a volver a ser parte de una convocatoria.

Di María se abraza con Messi y De Paul.

Las estadísticas de Ángel Di María en la Selección Argentina

Entre 2008 y 2024, Ángel Di María disputó un total de 145 partidos con la camiseta de la Selección Argentina: registró 31 goles y brindó 30 asistencias.

Los títulos de Ángel Di María en la Selección Argentina

Copa América 2021

Copa de Campeones Conmebol-UEFA 2022

Mundial de la FIFA Qatar 2022

Copa América 2024

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