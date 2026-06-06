Por qué no juegan Lionel Messi, Julián Álvarez y Cuti Romero en Argentina vs. Honduras por el amistoso previo al Mundial 2026

Tres pilares de la Albiceleste no serán de la partida en el encuentro de exhibición en Texas. El motivo.

La Selección Argentina juega el primero de sus dos partidos amistosos previos al Mundial 2026, esta vez ante Honduras. La Albiceleste juega en Texas con el objetivo de calentar motores, aunque varias piezas importantes forman parte del 11 inicial, como es el caso de Lionel Messi, Julián Álvarez y Cristian Romero.

Lionel Scaloni se vio obligado a prescindir de muchas de las figuras que acostumbra a mandar a la cancha de arranque. Todos están ausentes por cuestiones físicas y es por eso que algunos ni siquiera cuentan con posibilidades de sumar minutos en el segundo tiempo.

Por el lado del capitán, su ausencia se debe a la lesión en el isquiotibial que sufrió un par de días atrás en Inter Miami. Si bien su evolución fue buena, no jugará de titular esta noche, aunque podría sumar algunos minutos en el segundo tiempo si el estratega así lo desea.

Por el lado del Cuti, ya está recuperado de su esguince de ligamento colateral de la rodilla derecha. Aún así, el estratega eligió preservarlo y no arriesgarlo de arranque. Por ese motivo, también estará en el banco junto a otras alternativas.

Julián tuvo que bajar las cargas de sus entrenamientos por su lesión en el tobillo. Pese a que tiene el alta médica, el jugador no está disponible para el amistoso ante Honduras y se entrenó diferenciado.

La formación de Argentina vs. Honduras

Argentina saldrá a la cancha con Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco; Lautaro Martínez y Thiago Almada.