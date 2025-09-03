Scaloni elogió a Mastantuono y Nico Paz, refiriéndose a la posibilidad de que alguno sea titular con Argentina ante Venezuela: “Son ideas que tengo”

Lionel Scaloni no acostumbra regalar nada, incluso con la Selección Argentina ya clasificada al Mundial de 2026. Sin embargo, consideró que a lo largo de las Eliminatorias el equipo se ha ganado la posibilidad de seguir viendo a algunos futbolistas jóvenes que han tenido menos participación en el proceso, pero a los que adjudicó un gran futuro por delante.

Por eso, más allá de ser Lionel Messi el único titular que confirmó para disputar el que será su último partido de Eliminatorias en Argentina, ante Venezuela, se refirió a una idea que terminará de moldear en el entrenamiento de esta tarde referida a la posibilidad de incluir en la alineación inicial a jóvenes talentos como Franco Mastantuono o Nicolás Paz, para quienes además repartió elogios.

“A Mastantuono lo veo bien. Su club lo está llevando de manera positiva. Su entrenador y sus compañeros (de Real Madrid) lo están arropando y eso es importante. Hemos hablado con él, está cómodo y es una posibilidad que juegue“, dijo sobre el ex River.

Sin embargo, de inmediato puso también sobre la mesa el nombre del mediocampista del Como a quien ya dio la posibilidad de ser titular en junio ante Chile. “También está Nico Paz, que ya fue titular. Son ideas que tengo en la cabeza y que vamos a terminar de cerrar hoy. Hay que verlos dentro de la cancha, sin olvidarnos la edad que tienen, pase lo que pase, porque nos van a dar un montón en el futuro”, destacó.

Nico Paz suma chances de tener su segunda titularidad con la Selección Argentina. (Foto de Getty)

El último de Messi en Argentina

Aunque no descartó la posibilidad de jugar un partido en Argentina en la Fecha FIFA de junio previa al Mundial de 2026, Lionel Scaloni sabe que será el último encuentro que Lionel Messi disputará en el país por Eliminatorias, razón por la cual fue la única titularidad que confirmó para enfrentar a Venezuela.

“¿Cómo no va a jugar?”, dijo ante la consulta. Y en relación a la jornada especial que vivirá el capitán, opinó: “Es un partido especial por lo que ya declaró Leo. Emotivo, lindo, porque sí es verdad que es el último por Eliminatorias. Hay que disfrutarlo y yo soy el primero que lo va a hacer. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que vaya a la cancha, él mismo, lo disfruten porque lo merecen“.

La situación de Dibu tras frustrarse su llegada a Manchester United

Aunque el DT no hizo esa mención, Dibu Martínez es otro titular confirmado para el duelo de este jueves ante Venezuela, desde las 20.30 en el Estadio Monumental. En relación a la actualidad del arquero, Scaloni dijo cómo lo encontró desde lo anímico tras frustrarse su llegada a Manchester United y cómo podría influir una represalia dentro de Aston Villa que le quite rodaje.

“Emiliano está bien. No se hizo su pase, ayer fue su cumpleaños y estaba alegre, estaba bien. Lógicamente habrá tenido ilusión de jugar en Manchester, pero es un chico positivo y ya está pensando en nosotros, en su club, que es en lo que tiene que pensar ahora”, señaló.

Y agregó: “Vamos a esperar a ver qué pasa (en Aston Villa). Nos interesa que juegue y no nos vamos a adelantar a algo que no se sabe. Entiendo que si se quedó seguirá todo normal, pero no es decisión mía”.

Finalissima y amistosos futuros

Una vez que la Selección Argentina termine su participación en las Eliminatorias CONMEBOL, el próximo martes 9 de septiembre visitando a Ecuador, Lionel Scaloni dijo que no será fácil conseguir partidos de preparación, además de reiterarse sobre la incertidumbre sobre si se disputará o no la Finalissima ante España en marzo.

“Son dos interrogantes para los que no tengo respuesta. No es seguro que la Finalissima se juegue, porque si España no es primera de grupo (en Eliminatorias UEFA) en marzo no se puede jugar. Lo de junio igual. Tenemos que buscar rivales si queremos hacerlo acá y no es fácil. Es el problema que siempre hemos tenido, especialmente desde que salió la Nations League que nos deja sin posibilidad de ir a Europa. Para nosotros no deja de ser incómodo porque no tenemos la seguridad de lo que vamos a hacer. Nos gustaría, en junio, si se puede hacer un partido acá. No sabemos si encontraremos rival”, explicó.

