La advertencia de Agustín Rossi a Racing tras clasificar a Flamengo a las semifinales de la Copa Libertadores

En una serie que terminó siendo muchísimo más pareja de lo que se preveía luego de los arrasadores primeros 9 minutos en el Maracaná, Agustín Rossi se convirtió en el héroe de Flamengo. El arquero argentino fue figura en los penales tras la derrota 1 a 0 en UNO y metió a su equipo en las semifinales de la Copa Libertadores.

Después de tapar los disparos de Gastón Benedetti y Santiago Ascacíbar, el ex golero de Boca Juniors tomó la palabra y celebró la clasificación: “No hay nada fácil en la Libertadores, nos pasó con Central Córdoba en la fase de grupos. Sabemos cómo son los partidos del fútbol argentino y cómo Estudiantes nos podía lastimar. Creo que tuve responsabilidad en el gol, pero pude revertir en la definición. Esto es lo que venimos a pasar“.

“Tengo mi manera de ver los penales. No me gusta decir que especialista pero vengo ayudando mucho a mis equipos en los penales. Nos quedamos afuera por penales en la Copa Brasil. Yo a mis compañeros les dije que pateen con confianza, que yo uno iba a atajar”, declaró sobre su desempeño en las definiciones desde los doce pasos.

Palpitando la semifinal con Racing, Rossi soltó una advertencia: “Se va a resolver por detalles. Tenemos que hacernos fuertes en casa, que es el Maracaná con toda la gente que nos apoya”. Dentro de algunas semanas, el gigante brasileño se verá las caras con el argentino.

Cuándo se juega Racing vs. Flamengo

Racing y Flamengo protagonizarán una de las dos semifinales de la Copa Libertadores, luego de haber dejado en el camino a Vélez y Estudiantes, respectivamente. La serie se abrirá en Rio de Janeiro y se cerrará en Buenos Aires, pero habrá que esperar un mes para disfrutarla.

El partido de ida será la semana del martes 21 de octubre en el Estadio Maracaná, mientras que la revancha en el Cilindro de Avellaneda se jugará una semana más tarde. Los dos compromisos se podrán ver por la pantalla de Disney+.

