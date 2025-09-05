Es tendencia:
Ya sin Messi ni Cuti Romero, Scaloni analiza convocar un jugador de último momento para Argentina – Ecuador: los 6 posibles nombres

El entrenador de la Albiceleste reveló que podría llamar a un defensor central para visitar a Ecuador.

Por Marco D'arcangelo

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.
Tras la victoria 3 a 0 ante la Selección de Venezuela, la Selección Argentina retomó a los entrenamientos y se prepara para el duelo contra Ecuador en condición de visitante, en lo que será su última presentación en las Eliminatorias Sudamericanas, en las que se aseguró el primer puesto.

Para este partido, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, deberá hacer por lo menos dos cambios. Uno de ellos será el reemplazante de Lionel Messi, quien no viajará con la delegación, mientras que el otro se dará en la defensa, ya que Cristian Romero está sancionado. 

En este contexto, Scaloni tiene pocas variantes en esa posición, debido a que en la nómina solamente aparecen Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Juan Foyth. Es por eso que ante la ausencia del ‘Cuti’, el DT podría llamar de urgencia a otro futbolista para que sea variante ante Ecuador. 

“Estamos justos en esa posición, veremos si convocamos a uno”, fueron las palabras del entrenador en conferencia de prensa, en donde abrió la puerta a convocar a otro defensor central. Para esta posición, hay seis nombres que podrían ser citados, y uno corre con ventaja. 

Quien podría ser convocado es Facundo Medina. El defensor de Olympique de Marsella estuvo presente en las últimas nóminas y fue cortado de la prelista que entregó Scaloni. Es por eso que es el futbolista con más posibilidades de recibir el llamado en caso de que el DT lo decida.

Luego, hay dos jugadores que podrían estar presentes ya que juegan en el fútbol argentino. Los mismos son Kevin Lomónaco y Lucas Martínez Quarta, quienes han sido convocados en el último tiempo. Desde Europa, podrían estar Marcos Senesi, de gran rendimiento en Bournemouth, o Mariano Troilo, flamante refuerzo del Parma.

Finalmente, el sexto nombre es Aaron Anselmino. El defensor de 20 años debutó en el Borussia Dortmund y podría ser llamado no solo para entrenar y jugar con la mayor, sino que también para hacerlo con la Sub 20, que se prepara para el Mundial de Chile, que se disputará entre septiembre y octubre.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Ecuador

El equipo comandado por Scaloni podría salir a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes; Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada y Julián Álvarez. 

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

