Lionel Messi sólo necesitó 4 palabras para dejar en vilo a toda Argentina de cara a su participación en el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a convertir por duplicado con la camiseta de la Selección Argentina, aunque no fue una fecha más; todo indica que fue su último partido por Eliminatorias con la camiseta albiceleste y su último partido oficial en territorio nacional, a la espera de algún amistoso futuro. En cualquier caso, todo lo que los argentinos esperan es verlo en el Mundial 2026, algo que aún no está confirmado.

Y quien se encargó de mantener la duda es el propio Messi, tanto en su diálogo con la prensa post partido, como en el posteo que realizó este viernes en su cuenta personal de Instagram. El mensaje, que fue con el objetivo de agradecerle a la gente el cariño, también dejó en vilo a toda una nación de cara a la posibilidad de ver al capitán como estandarte de la Selección que defenderá el título en Norteamérica en poco más de 250 días.

“Sólo Dios lo sabe“, fueron las palabras que más resonaron de su mensaje en Instagram y que llevaron a miles y miles de respuestas de fanáticos mostrando su cariño a Messi y su aliento para que haga el esfuerzo y sea parte de la Selección en la Copa del Mundo.

El posteo de Messi en su cuenta de Instagram que mantiene la duda sobre su participación en el Mundial 2026.

El mensaje completo de Messi en Instagram fue el siguiente: “Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe”.

Los números de Messi en Eliminatorias con la Selección Argentina

Si el de este jueves efectivamente fue el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina por Eliminatorias –ya que se confirmó que no viajará para enfrentar a Ecuador el martes-, el astro argentino dejará dicha competencia como el jugador con más partidos disputados y más goles convertidos en la historia.

Messi quedará como el hombre récord en las Eliminatorias Sudamericanas. (Getty)

El astro argentino igualó al ecuatoriano Iván Hurtado como el jugador con mayor presencias en Eliminatorias Sudamericanas, con 72 partidos disputados. Con 36 goles, está en lo más alto de la tabla de goleadores, seguido por los 29 de Luis Suárez con Uruguay.

Scaloni aseguró que la decisión de que Messi no viaje a Guayaquil fue suya: “Ha hecho un esfuerzo enorme, un desgaste. Merece descansar y estar con su familia”, pero de aquí en más todo será decisión del capitán que tendrá la opción de jugar el Mundial 2026, si así lo desea.

