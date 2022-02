Juan Pablo Varsky, sobre Marcelo Bielsa: "Que la noticia no tape la historia"

El mundo del fútbol se vio sacudido en las últimas horas con una noticia de la que se venía hablando demasiado y que finalmente este domingo tuvo su confirmación: el argentino Marcelo Bielsa dejó de ser el entrenador del Leeds United luego de una nueva derrota en la Premier League.







De aquel equipo que lo recibió lejos de la élite, la conexión inicial y la frustración del primer trunco ascenso a la consagración un año después, la confirmación en la máxima categoría y a este flojo presente, en el que cual las últimas cuatro derrotas consecutivas terminaron por precipitar su salida.

El periodista Juan Pablo Varsky, miembro de la gran familia de Playmaker y Bolavip, relató los pormenores de la estadía del entrenador rosarino en el Leeds, club al que llegó como una apuesta y se termina yendo como un héroe.

La columna de Juan Pablo Varsky sobre la salida de Marcelo Bielsa del Leeds:

"No solamente nos tenemos que quedar con esta muy mala campaña, veamos toda la película. Bielsa se ha despedido como una leyenda, como un prócer", comenta Varsky refiriéndose al innegable legado que deja el Loco en los jugadores, familiares de jugadores, hinchas y dirigentes del club inglés.



"Bielsa no tiene la culpa de que un sector de sus fanáticos y del periodismo digan que es un maestro de la ética porque va a comer a un restaurante o va a comprar pan con manteca al supermercado", agrega el periodista, quien en su columna pondera la vigencia de un entrenador que termina una nueva experiencia, la más larga de su extensa trayectoria. Y que esta simple noticia no tape la historia.