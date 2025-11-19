La Selección de Uruguay está sumergida en un momento de máxima intranquilidad. Es que tras quedar en el cuarto lugar en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas, jugó cuatro partidos amistosos de los que sacó más conclusiones negativas que positivas, ya de frente a lo que será la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En octubre le ganó 1 a 0 a República Dominicana y 2 a 1 a Uzbekistán. Mientras que en la reciente fecha FIFA de noviembre primero empató 0 a 0 con México y después fue vapuleado por el combinado de los Estados Unidos por un tanteador de 5 a 1, cifra que desató las críticas para el entrenador de la Celeste, Marcelo Bielsa.

“Catastrófica noche de la Celeste que sufrió cuatro goles en un tiempo y fue goleada”, reportó el periódico charrúa El País, que extendió su preocupación en el cuerpo del texto que conformó la crónica de humillante derrota: “Si la imagen que había dejado el equipo ante los aztecas (empate 0-0 hace unos días) había sido preocupante, mucho más lo es luego del encuentro frente a los norteamericanos”.

El mismo medio, publicó más tarde: ”Un papelón: Uruguay en crisis futbolística a siete meses del Mundial 2026 y una goleada que no es aislada. La Celeste fue vapuleada 5-1 por Estados Unidos y es un registro más que negativo en un contexto donde los dirigidos por Marcelo Bielsa no están cómodos”.

En esa misma línea, Montevideo Portal sintetizó su sentir con su título que fue “Un desastre” y describió que en el campo de juego del Raymond James Stadium de Tampa, Florida se vio un “triste equipo celeste”.

Publicidad

Publicidad

El Observador: “La selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza vergonzosa”.

ver también Marc Cucurella, de la Selección de España, ya imagina el duelo con Argentina por la Finalissima

ver también El descargo de Marcelo Bielsa tras la humillante caída de Uruguay ante los suplentes de Estados Unidos: “Me siento responsable”

Futbol.uy: “Uruguay, de pésima y preocupante actuación, cayó 5-1 con Estados Unidos en Tampa”.

Marcelo Bielsa hizo mea culpa tras la derrota de Uruguay por 5 a 1 con Estados Unidos

“No tengo sensación de reclamo hacia nadie. Lo que sale afectado después de esta actuación es la gestión que yo hago del partido, de los jugadores y de los recursos. Lo que sucede tiene que ver con la gestión que yo hago de los futbolistas y cómo planteo el partido, cómo elijo los jugadores, cuál es el estilo que propongo”, manifestó Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa posterior a la derrota de la Selección de Uruguay en Florida.

En esa misma línea, agregó: ”No siento que haya que hacer un reclamo individual ni colectivo y al no tener esa sensación se agranda la parte de la responsabilidad que me toca, que, en este caso, es toda. Nuestro equipo jugó con futbolistas que lo hacen con más frecuencia, contra rivales que no lo hacen habitualmente en Estados Unidos y las diferencias fueron las que se vieron”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis