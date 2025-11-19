Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Lluvia de críticas a Marcelo Bielsa por la goleada 5 a 1 de Estados Unidos a Uruguay: ”Un desastre”

Los medios de comunicación de Uruguay descargaron contra el Loco Bielsa, luego de la humillación que le propinó Estados Unidos a la Celeste.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
En Uruguay criticaron a Marcelo Bielsa por la goleada 5 a 1 que sufrió la Celeste con Estados Unidos.
© Getty ImagesEn Uruguay criticaron a Marcelo Bielsa por la goleada 5 a 1 que sufrió la Celeste con Estados Unidos.

La Selección de Uruguay está sumergida en un momento de máxima intranquilidad. Es que tras quedar en el cuarto lugar en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas, jugó cuatro partidos amistosos de los que sacó más conclusiones negativas que positivas, ya de frente a lo que será la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En octubre le ganó 1 a 0 a República Dominicana y 2 a 1 a Uzbekistán. Mientras que en la reciente fecha FIFA de noviembre primero empató 0 a 0 con México y después fue vapuleado por el combinado de los Estados Unidos por un tanteador de 5 a 1, cifra que desató las críticas para el entrenador de la Celeste, Marcelo Bielsa.

“Catastrófica noche de la Celeste que sufrió cuatro goles en un tiempo y fue goleada”, reportó el periódico charrúa El País, que extendió su preocupación en el cuerpo del texto que conformó la crónica de humillante derrota: “Si la imagen que había dejado el equipo ante los aztecas (empate 0-0 hace unos días) había sido preocupante, mucho más lo es luego del encuentro frente a los norteamericanos”.

El mismo medio, publicó más tarde: ”Un papelón: Uruguay en crisis futbolística a siete meses del Mundial 2026 y una goleada que no es aislada. La Celeste fue vapuleada 5-1 por Estados Unidos y es un registro más que negativo en un contexto donde los dirigidos por Marcelo Bielsa no están cómodos”.

En esa misma línea, Montevideo Portal sintetizó su sentir con su título que fue “Un desastre” y describió que en el campo de juego del Raymond James Stadium de Tampa, Florida se vio un “triste equipo celeste”.

Publicidad

El Observador: “La selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza vergonzosa”.

Marc Cucurella, de la Selección de España, ya imagina el duelo con Argentina por la Finalissima

ver también

Marc Cucurella, de la Selección de España, ya imagina el duelo con Argentina por la Finalissima

El descargo de Marcelo Bielsa tras la humillante caída de Uruguay ante los suplentes de Estados Unidos: “Me siento responsable”

ver también

El descargo de Marcelo Bielsa tras la humillante caída de Uruguay ante los suplentes de Estados Unidos: “Me siento responsable”

Futbol.uy: “Uruguay, de pésima y preocupante actuación, cayó 5-1 con Estados Unidos en Tampa”.

Marcelo Bielsa hizo mea culpa tras la derrota de Uruguay por 5 a 1 con Estados Unidos

“No tengo sensación de reclamo hacia nadie. Lo que sale afectado después de esta actuación es la gestión que yo hago del partido, de los jugadores y de los recursos. Lo que sucede tiene que ver con la gestión que yo hago de los futbolistas y cómo planteo el partido, cómo elijo los jugadores, cuál es el estilo que propongo”, manifestó Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa posterior a la derrota de la Selección de Uruguay en Florida.

En esa misma línea, agregó: ”No siento que haya que hacer un reclamo individual ni colectivo y al no tener esa sensación se agranda la parte de la responsabilidad que me toca, que, en este caso, es toda. Nuestro equipo jugó con futbolistas que lo hacen con más frecuencia, contra rivales que no lo hacen habitualmente en Estados Unidos y las diferencias fueron las que se vieron”.

Publicidad

En síntesis

  • Uruguay fue goleado 5 a 1 por Estados Unidos en la reciente fecha FIFA de noviembre.
  • La goleada desató críticas de la prensa uruguaya hacia el entrenador Marcelo Bielsa.
  • El partido se disputó en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"La discusión entre Gallardo y Enzo Pérez no le sirve a ninguno, y River busca llegar a fin de año como sea"

ggrova
german garcía grova

River va por Luciano Gondou en el próximo mercado de pases

Lee también
A Argentina le pueden tocar 2 de estas selecciones de Europa en su grupo del Mundial 2026
Selección Argentina

A Argentina le pueden tocar 2 de estas selecciones de Europa en su grupo del Mundial 2026

Kieran Tierney, de la insólita Isla de Man al Mundial 2026 con Escocia
Mundial 2026

Kieran Tierney, de la insólita Isla de Man al Mundial 2026 con Escocia

Argentina empieza a vislumbrar su destino en el sorteo del Mundial 2026
Selección Argentina

Argentina empieza a vislumbrar su destino en el sorteo del Mundial 2026

Se afilió a FIFA en 2011, ganó las Eliminatorias sin jugadores locales y será el país más pequeño en la historia de los Mundiales
Mundial 2026

Se afilió a FIFA en 2011, ganó las Eliminatorias sin jugadores locales y será el país más pequeño en la historia de los Mundiales

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo