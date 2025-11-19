Escándalo en Uruguay: el motivo por el que Marcelo Bielsa podría irse de la Selección a casi seis meses del Mundial

En la última presentación del año, la Selección de Uruguay sufrió un duro revés, debido a que en un amistoso fue goleado 5 a 1 por la Selección de Estados Unidos. Esto generó un fuerte revuelo puertas adentro y puso en duda la continuidad del entrenador argentino, Marcelo Bielsa.

Es que, según pudo saber Bolavip, se rompió la relación entre los futbolistas de la Celeste y el DT, por lo que puertas adentro se maneja la posibilidad de destituir al ‘Loco’, a pesar de que solamente falta poco más de seis meses para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Por el momento, hay dos posturas dentro del seleccionado uruguayo. Por un lado, los dirigentes y el director deportivo apoyan plenamente al entrenador, por lo que quieren seguir con el proceso que inició en marzo de 2023, para que pueda estar presente en la cita mundialista.

La otra postura, que es de los jugadores, es totalmente distinta, ya que no se sienten cómodos con el estilo de juego y las formas del entrenador, por lo que no ven con malos ojos su salida, con el objetivo de tener un cambio de aires para disputar la Copa del Mundo.

Tal es así que tras la derrota ante Estados Unidos, futbolistas de la Celeste se habrían acercado a hablar con Matias Perez, quien es el representante de los jugadores en el ejecutivo, para afirmarle que ya no les llega el mensaje que busca darles Marcelo Bielsa.

Bielsa habló tras la derrota de Uruguay

“De ninguna manera los mejores jugadores de Uruguay pueden perder contra un grupo secundario de Estados Unidos“, fue la principal conclusión del entrenador argentino en conferencia de prensa, que reconoció: “No veo ni siento que haya que hacer un reclamo individual ni colectivo y al no tener esa sensación, se agranda la parte de la responsabilidad que me toca, que en este caso es toda“.

Y agregó: “Nuestro equipo jugó futbolistas que juegan con más frecuencia contra otros que no juegan con más frecuencia en Estados Unidos y las diferencias fueron las que vieron. Entonces, lo que está claro es la gestión que hago de un equipo que fue superado cómo lo fue hoy Uruguay“.

Pensando en el futuro, declaró: “Este no es un problema de ausencias. Yo no puedo decir qué hay que hacer durante diciembre, enero, febrero y marzo para modificar esta realidad, porque el elemento clave es el contacto con los jugadores y eso necesita partidos. Hasta ese momento, no van a haber partidos, que es como podemos comunicarnos”.

