La figura de Novak Djokovic es polémica. Es el máximo ganador de títulos de Grand Slam, una verdadera leyenda del tenis, pero que por diversos motivos no existe un consenso general para con su figura, como puede suceder con Roger Federer, por poner un ejemplo. Están quienes lo idolatran y admiran, pero también los que lo cuestionan y hasta lo llegan a incomodar dentro de una cancha de tenis.

Es cierto que Nole tuvo algunas actitudes reprochables, especialmente en la época de la pandemia, en la que fomentó el no uso de vacunos o mismo creó una especie de torneo paralelo que se compitió mientras el calendario de la ATP estaba detenido por cuestiones sanitarias. También es recordado aquel pelotazo a una juega de línea en el US Open 2020 que derivó en su descalificación del certamen.

También es verdad que Novak Djokovic es una leyenda de este deporte, que tuvo extraordinarios gestos con varios de sus compañeros, como decir presente en la despedida de Juan Martín Del Potro o en el homenaje a Rafael Nadal en Roland Garros, también es uno de los que levanta la voz para reclamar por mejoras en el calendario de los tenistas.

En lo que respecta a su vida personal, hace algunas semanas se mudó de Belgrado -Serbia- hacia Atenas -Grecia- producto del destrato que recibe permanentemente en su país por parte de la prensa y de un sector de la política. Es que Nole respaldó a las protestas juveniles universitarias que van en contra del actual gobierno.

Roddick respaldó a Nole

En su podcast -Served-, Andy Roddick se refirió a la actualidad de Novak Djokovic y lanzó un gran elogio: “Una de las cosas que más respeto de Novak es que si dice algo públicamente, realmente lo cree y no se retracta. Lo dejó todo y se mudó a Grecia por sus convicciones. Hay que respetar eso”.

Además, agregó: “Djokovic es para Serbia lo que Pelé es para Brasil o Michael Jordan para Estados Unidos. Es el mejor deportista de la historia del país. Novak llevó el tenis serbio a la cima y no entiendo cómo lo trata tan mal la prensa serbia. Djokovic siempre estuvo disponible para el equipo nacional en la Copa Davis”.

