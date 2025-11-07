Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Andy Roddick, ex número 1 del mundo, respaldó a Novak Djokovic: “Es triste ver cómo lo tratan”

El estadounidense valoró del serbio que cuando dice algo se compromete y lo lleva a cabo, como fue mudarse con su familia a Atenas.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Novak Djokovic
© GettyNovak Djokovic

La figura de Novak Djokovic es polémica. Es el máximo ganador de títulos de Grand Slam, una verdadera leyenda del tenis, pero que por diversos motivos no existe un consenso general para con su figura, como puede suceder con Roger Federer, por poner un ejemplo. Están quienes lo idolatran y admiran, pero también los que lo cuestionan y hasta lo llegan a incomodar dentro de una cancha de tenis.

Es cierto que Nole tuvo algunas actitudes reprochables, especialmente en la época de la pandemia, en la que fomentó el no uso de vacunos o mismo creó una especie de torneo paralelo que se compitió mientras el calendario de la ATP estaba detenido por cuestiones sanitarias. También es recordado aquel pelotazo a una juega de línea en el US Open 2020 que derivó en su descalificación del certamen.

También es verdad que Novak Djokovic es una leyenda de este deporte, que tuvo extraordinarios gestos con varios de sus compañeros, como decir presente en la despedida de Juan Martín Del Potro o en el homenaje a Rafael Nadal en Roland Garros, también es uno de los que levanta la voz para reclamar por mejoras en el calendario de los tenistas.

En lo que respecta a su vida personal, hace algunas semanas se mudó de Belgrado -Serbia- hacia Atenas -Grecia- producto del destrato que recibe permanentemente en su país por parte de la prensa y de un sector de la política. Es que Nole respaldó a las protestas juveniles universitarias que van en contra del actual gobierno.

Roddick respaldó a Nole

En su podcast -Served-, Andy Roddick se refirió a la actualidad de Novak Djokovic y lanzó un gran elogio: “Una de las cosas que más respeto de Novak es que si dice algo públicamente, realmente lo cree y no se retracta. Lo dejó todo y se mudó a Grecia por sus convicciones. Hay que respetar eso”.

El día que Diego Maradona eligió entre Djokovic, Federer y Nadal: “La Máquina”

ver también

El día que Diego Maradona eligió entre Djokovic, Federer y Nadal: “La Máquina”

Además, agregó: “Djokovic es para Serbia lo que Pelé es para Brasil o Michael Jordan para Estados Unidos. Es el mejor deportista de la historia del país. Novak llevó el tenis serbio a la cima y no entiendo cómo lo trata tan mal la prensa serbia. Djokovic siempre estuvo disponible para el equipo nacional en la Copa Davis”.

Publicidad
Andy Roddick. (Foto: Getty).

Andy Roddick. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

  • Novak Djokovic, máximo ganador de Grand Slams, se mudó de Belgrado, Serbia a Atenas, Grecia.
  • Djokovic fue descalificado del US Open 2020 tras golpear accidentalmente a una jueza de línea con un pelotazo.
  • Andy Roddick comparó el significado de Djokovic para Serbia con el de Pelé para Brasil y Jordan para Estados Unidos.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Lejos de su mejor nivel y del número 1 del mundo, Novak Djokovic reveló por qué sigue jugando al tenis a los 38 años
Tenis

Lejos de su mejor nivel y del número 1 del mundo, Novak Djokovic reveló por qué sigue jugando al tenis a los 38 años

El día que Diego Maradona eligió entre Djokovic, Federer y Nadal: “La Máquina”
Tenis

El día que Diego Maradona eligió entre Djokovic, Federer y Nadal: “La Máquina”

Boris Becker explicó por qué Novak Djokovic superará a Nadal y Federer como el tenista más popular de la historia
Tenis

Boris Becker explicó por qué Novak Djokovic superará a Nadal y Federer como el tenista más popular de la historia

Simeone, tajante sobre la ausencia de Julián Álvarez en los premios The Best
Fútbol Internacional

Simeone, tajante sobre la ausencia de Julián Álvarez en los premios The Best

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo