El día que Diego Maradona eligió entre Djokovic, Federer y Nadal: “La Máquina”

Pelusa fue un gran fanático del tenis y a la hora de manifestar sus preferencias respecto al Big 3 no tuvo ninguna duda.

Por Lautaro Toschi

Diego Armando Maradona
Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona partió de este mundo el 25 de noviembre de 2020 y dejó un vacío inmenso entre los amantes del deporte en general y del fútbol en particular. Ídolo de ídolos, Pelusa prácticamente no dejó tema por tocar durante su vida. Inclusive, en 2018 se mostró como un gran fanático del tenis.

En una entrevista concedida a ESPN en noviembre de 2018, cuando era entrenador de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona fue consultado por la rivalidad entre Federer, Djokovic y Nadal y Pelusa dijo: “Nadal y Djokovic son fantásticos, pero como La Máquina (Federer) no hay ni va haber. Sampras fue muy bueno, Agassi fue buenísimo y puedo hablar de Connors y Vilas. Pero todos quedan todos muy lejos de La Máquina”.

Roger devolvió gentilezas

En 2024, Roger Federer enumeró una lista de varios deportistas que lo inspiraron en la misma apareció el astro argentino: “Pelé, Diego Maradona, Michael Schumacher, Tiger Woods, Valentino Rossi, Ayrton Senna, Michael Jordan, por supuesto. Era un ídolo mío. Atletas así me inspiran“.

Fue top 5 del mundo, vivió a la sombra de Steffi Graf y cuestionó a Roger Federer y Rafael Nadal: “Aburridos”

La admiración de Diego por Roger Federer fue histórica. De hecho, en el año 2010, Pelusa presenció en Londres las ATP Finals, en las cuales participó Roger Federer y allí compartieron un momento juntos. En aquella edición del certamen que junta a los ocho mejores tenistas del año, Su Majestad se quedó con el título tras superar a Rafael Nadal en la final.

Federer y Maradona.

DATOS CLAVE

  • Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, dejando un gran vacío en el deporte.
  • En noviembre de 2018, Maradona se refirió a Federer como “La Máquina”, superior a Nadal y Djokovic.
  • Roger Federer incluyó a Diego Maradona en una lista de deportistas que lo inspiraron en el año 2024.
Jugó dos Mundiales, se afianzó como DT en Europa y explicó en España por qué Maradona es el mejor jugador de la historia: “no habrá otro”

El inesperado gesto de Franco Colapinto para recordar a Diego Maradona en el día de su cumpleaños 65: “Sos eterno”

Lautaro Toschi

toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

