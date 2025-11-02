El día que Diego Maradona eligió entre Djokovic, Federer y Nadal: “La Máquina”

Diego Armando Maradona partió de este mundo el 25 de noviembre de 2020 y dejó un vacío inmenso entre los amantes del deporte en general y del fútbol en particular. Ídolo de ídolos, Pelusa prácticamente no dejó tema por tocar durante su vida. Inclusive, en 2018 se mostró como un gran fanático del tenis.
En una entrevista concedida a ESPN en noviembre de 2018, cuando era entrenador de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona fue consultado por la rivalidad entre Federer, Djokovic y Nadal y Pelusa dijo: “Nadal y Djokovic son fantásticos, pero como La Máquina (Federer) no hay ni va haber. Sampras fue muy bueno, Agassi fue buenísimo y puedo hablar de Connors y Vilas. Pero todos quedan todos muy lejos de La Máquina”.
Roger devolvió gentilezas
En 2024, Roger Federer enumeró una lista de varios deportistas que lo inspiraron en la misma apareció el astro argentino: “Pelé, Diego Maradona, Michael Schumacher, Tiger Woods, Valentino Rossi, Ayrton Senna, Michael Jordan, por supuesto. Era un ídolo mío. Atletas así me inspiran“.
La admiración de Diego por Roger Federer fue histórica. De hecho, en el año 2010, Pelusa presenció en Londres las ATP Finals, en las cuales participó Roger Federer y allí compartieron un momento juntos. En aquella edición del certamen que junta a los ocho mejores tenistas del año, Su Majestad se quedó con el título tras superar a Rafael Nadal en la final.
Federer y Maradona. (Foto: Getty).
