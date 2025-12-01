Es tendencia:
La particular revelación de Andy Murray sobre su experiencia como entrenador de Djokovic: “Es un personaje difícil”

El ex tenista británico confesó detalles desconocidos durante los apenas 6 meses que fue el instructor del serbio.

Por Nahuel De Hoz

Andy Murray y Novak Djokovic, míticos tenistas.
No caben dudas que Novak Djokovic es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, sino el mejor. Pero para que deslumbre a todos dentro de la cancha es necesario un intenso y particular entrenamiento, que no es poca cosa. En ese sentido, Andy Murray hizo una brutal e inesperada confesión sobre cómo es el inmenso desafío de dirigir al siempre competitivo tenista serbio.

Después de ser rivales directos durante un largo lapso de años, el británico anunció su retiro y poco tiempo más tarde se convirtió en el instructor del balcánico. Apenas seis meses duró el vínculo que los unió en roles diferentes, donde la intensidad primó por sobre todas las cosas y los títulos brillaron por su ausencia, aunque suene increíble si se trata de estas estrellas.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con The Tennis Podcast, el nacido en Escocia hizo una revelación. “Djokovic, al igual que yo, es un personaje difícil de abordar“, manifestó en primera instancia. Pocos segundos después, el ex jugador añadió: “Su tenis es extremadamente exigente, y yo esperaba con ansias. Mirando hacia atrás, fue una experiencia realmente increíble para mí.

Novak Djokovic y Andy Murray, durante una práctica. (Getty Images)

Inmediatamente después, Andy se refirió al día que recibió la propuesta de Nole y contó: “Tenía un viaje de esquí planeado antes de aceptar el trabajo y se lo expliqué“. Sin embargo, allí aclaró: “Pero a las 23:00 estaba sentado viendo vídeos de sus partidos en Australia, editándolos y enviándoselos. Hay muchas cosas que hacer y hay que asegurarse de que todo esté bien hecho”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ahora entrenador amplió su discurso al respecto. Sobre cómo se desarrollaba el día a día y se dividían las tareas con Djokovic, Murray no titubeó en dar detalles y confesó: “Novak no me dijo: ‘Por favor, ocúpate de mis raquetas y esas cosas’. Quería hacerlo, porque así es como se tiene el control. Eso lo consideraba mi trabajo”.

Andy Murray durante su etapa como entrenador de Novak Djokovic. (Getty Images)

En definitiva, la relación entrenador-jugador entre Murray y Djokovic apenas tuvo una duración de seis meses entre diciembre de 2024 mayo de 2025, donde el vínculo personal no sufrió problemas pero el profesional fue más que particular. Así las cosas, después de poco más de un semestre, el británico se encargó de romper el silencio y reveló pormenores desconocidos hasta el momento.

DATOS CLAVE

  • El protagonista Andy Murray reveló que su ex dirigido Novak Djokovic es “un personaje difícil de abordar” y que su tenis es “extremadamente exigente“.
  • Murray entrenó a Djokovic durante seis meses (diciembre de 2024 a mayo de 2025) después de su retiro como tenista profesional.
  • Murray contó en The Tennis Podcast que, incluso antes de empezar oficialmente, ya estaba editando y enviándole a Djokovic videos de sus partidos a las 23:00.
