La llamativa publicación de una de las tenistas más polémicas del circuito: “Les agradezco a los hombres gays”

Si bien se inició como profesional en 2016, sus mejores resultados comenzaron en 2021. Danielle Collins no pasa desapercibida desde entonces, no tanto por estar los puestos de arriba del ranking o ganas grandes torneos, sino por su carácter y actitud dentro de la cancha. La estadounidense supo ser número 7 en el ranking de la WTA y también fue finalista del Abierto de Australia en 2022, pero muchas veces se convirtió en noticia por sus polémicas más que por su tenis.

Collins suele tener actitudes fuera de lo habitual dentro de una cancha. Gesticula demasiado, grita en exceso, discute con los jueces y hasta llegó a tener fuertes cruces con el público. El más recordado de todos fue en el Abierto de Australia de 2025, cuando llevó la mano a su oído mientras la silbaban y además les mandó un beso, lógicamente todo en un tono irónico.

Después de aquella jornada para el olvido en lo que respecta a su conducta, Collins comenzó a hablar bastante seguido de su vida privada en las entrevistas post partido en las que comentaba que buscaba novio y ese pasó a ser el tema de conversación casi permanente, mientras caía puestos en el ranking de la WTA por sus flojas actuaciones. De hecho, finalizó 2025 en la posición 64.

Curioso posteo en las redes sociales

El pasado 13 de diciembre, Danielle Collins cumplió 32 años y utilizó sus redes sociales para agradecer algunos de los mensajes que le dedicaron. El más llamativo de todos fue el que reposteó de la cuenta @thegaytennispod. La estadounidense se mostró agradecida y respondió, en tono amistoso: “Tengo que agradecerle a mi terapeuta y a todos los hombres gays por haber llegado a los 32”, acompañado del emoji de una cara sonriente.

