Nuevo líder: así quedó el Ranking ATP tras la final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Por segunda vez en su carrera, Carlos Alcaraz se consagró campeón de US Open y ya acumula 6 trofeos de los grandes. Este domingo, el tenista español se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 ante Jannik Sinner en una final que tuvo doble premio, ya que con este resultado también regresó a la cima del Ranking ATP.

La definición del último Grand Slam del año contó con los máximos candidatos sobre la cancha del Estadio Arthur Ashe. Sería el tercer enfrentamiento del año entre ambos en definiciones de Majors, con victoria para el italiano en Wimbledon y para el español en Roland Garros.

El español inició con el pie derecho al quedarse con la primera manga por un abultado 6-2, pero el italiano reaccionó y logró empardar el trámite. Desde allí, Alcaraz se volvió protagonista del partido y lo llevó a su ritmo para quedarse con el título en cuatro parciales.

De esta forma, el español cortó una racha de casi dos años sin estar en la cima del Ranking ATP, con su última vez el 10 de septiembre de 2023. En paralelo, Sinner salió de esa posición tras 62 semanas. Novak Djokovic, que llegó a la semifinal de US Open, dónde se topó con Alcaraz, escaló tres posiciones esta semana para ubicarse ahora en el cuarto lugar del escalafón.

Con el resultado de este domingo, el de Murcia alcanzó la marca de 6 títulos de Grand Slam, con solo Australian Open como pendiente. Además, lleva 23 trofeos en el Circuito ATP, 7 de ellos a lo largo de este 2025.

Así quedó el Ranking ATP tras la final de US Open

Carlos Alcaraz (España): 10.840 puntos Jannik Sinner (Italia): 10.780 puntos Alexander Zverev (Alemania): 5.930 puntos Novak Djokovic (Serbia): 4.830 puntos Taylor Fritz (Estados Unidos): 4.675 puntos Ben Shelton (Estados Unidos): 4.280 puntos Jack Draper (Gran Bretaña): 3.690 puntos Álex de Miñaur (Australia): 3.545 puntos Lorenzo Musetti (Italia): 3.505 puntos Karen Khachanov (Rusia): 3.280 puntos

Lo que sigue en el calendario 2025

Tras la celebración de una nueva edición de US Open, el Circuito ATP se tomará descanso antes de retomar su calendario con dos ATP 250 en China en Chengdu y Hangzhou, desde el 17 de septiembre. En el medio se disputará la segunda ronda de la Copa Davis y, posteriormente, la tradicional Laver Cup, que enfrenta a los mejores tenistas de Europa ante los del Resto del Mundo.

