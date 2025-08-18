Al rojo vivo: así quedó el Ranking ATP luego de la victoria de Carlos Alcaraz frente a Jannik Sinner en la final de Cincinnati

Este lunes, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los dos mejores jugadores del mundo del momento, se encontraron frente a frente en el marco de la gran final del Masters 1000 de Cincinnati, en Estados Unidos. En medio de ese panorama, el español es quien terminó celebrando a lo grande para cosechar un nuevo título para sus vitrinas.

El ibérico, número 2 del Ranking ATP en la actualidad, aprovechó una complicación física del italiano, quien se encuentra mirando a absolutamente todos desde arriba en dicha nómina, para diagramar un celebrando triunfo. El abandono de Sinner se produjo cuando su contrincante estaba arriba por 5-0 en el primer parcial.

Así las cosas, Alcaraz recortó distancias en el Ranking ATP y sueña con desplazar a Sinner del liderazgo de manera inminente. El español llegó al torneo disputado en Ohio con un puntaje total de 8.590 puntos, pero terminó cosechando 1.000 unidades más para alcanzar la línea de los 9.590 puntos. Un panorama realmente alentador.

Paralelamente, Sinner, que este año protagonizó un extenso parate como consecuencia de un doping positivo, sufrió la pérdida de 550 puntos, por lo que, ahora, la distancia entre uno y otro en el propio Ranking ATP se traduce en solamente 1.890 unidades. Por carácter transitivo, Alcaraz quedó a tiro del deportista italiano.

Al mismo tiempo, el mítico e importantísimo US Open ya aparece en el horizonte. Y, en dicho Grand Slam, el dominio del Ranking ATP podría cambiar de manos debido a que Sinner defiende nada más ni nada menos que los 2.000 puntos del título conseguido en 2024, mientras que Alcaraz tendrá que respaldar solamente 50 unidades.

Carlos Alcaraz, estrella del Circuito ATP.

Así está ahora el Ranking ATP

Jannik Sinner (Italia): 11.480 puntos.

Carlos Alcaraz (España): 9.590 puntos.

Alexander Zverev (Alemania): 6.180 puntos.

Taylor Fritz (Estados Unidos): 5.575 puntos.

Jack Draper (Gran Bretaña): 4.440 puntos.

Ben Shelton (Estados Unidos): 4.270 puntos.

Novak Djokovic (Serbia): 4.130 puntos.

Alex de Miñaur (Australia): 3.545 puntos.

Lorenzo Musetti (Italia): 3.195 puntos.

Karen Khachanov (Rusia) 3.190 puntos.

¿Cuándo se disputa el US Open?

La edición 2025 del US Open comenzó a disputarse este lunes 18 de agosto y se extenderá hasta el 8 de septiembre, jornada en la que se llevará a cabo la gran final y se conocerá al gran campeón.

