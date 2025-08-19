Así como en su momento el tenis estaba monopolizado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, en los tiempos que corren sucede lo mismo con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El español y el italiano son contemporáneos, se iniciaron en el circuito cuando el Big 3 ya estaba en el tramo final de su carrera, no tuvieron que tener esa batalla psicológica ante ellos, no sufrieron frustraciones grandes ante ellos y por eso están frescos desde lo mental, con una capacidad física impresionante y un tenis que maravilla a los amantes de este deporte.

Siendo tan jóvenes, Sinner y Alcaraz ya regalaron batallas memorables de las que se hablarán durante décadas, como aquella recordada final de Roland Garros de este año, la de Wimbledon pocas semanas después y seguramente la lista se incremente con el correr de los años. Lamentablemente, el pasado lunes prácticamente no hubo acción entre ellos en la final del Masters 1000 de Cincinnati: cuando el español ganaba cómodamente 5 a 0 en el primer set, el italiano -que se lo notaba falto de energía- se retiró y el campeón fue el murciano, que venía de jugar a muy buen nivel en el certamen.

Sinner y Alcaraz en la premiación del Masters 1000 de Cincinnati. (Foto: Getty).

¿Qué tiene que pasar para que Alcaraz vuelva a ser el número 1 del mundo?

Luego de coronarse campeón del Masters 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz sumó nada más y nada menos que 1000 puntos en el ranking y Jannik Sinner perdió 550, aunque el italiano sigue liderando el ranking por amplio margen, pero eso puede cambiar en algunas semanas en el US Open. Es que el español cayó en la segunda ronda del último Grand Slam del año en 2024 y tiene muchos puntos por sumar, mientras que el italiano defiende el título. Por tal motivo, si Alcaraz gana el US Open -sin importar a qué instancia llegue Sinner- volverá a ser número 1 del mundo en el ranking de la ATP. El último Grand Slam del año se jugará desde el 24 de agosto al 7 de septiembre.

ver también Atentos Sinner, Alcaraz, Sabalenka y Gauff: la imponente suma de dinero que se llevarán los campeones del US Open 2025

Cabe recordar que Carlos Alcaraz ya fue campeón del US Open -en 2022- y ese mismo año llegó a ser número 1 del ranking, más precisamente el 11 de septiembre, luego de coronarse en Nueva York. Ese puesto lo mantuvo hasta enero de 2023, lo volvió a recuperar en marzo de ese año, volvió a cederlo en junio -solo por dos semanas- y en septiembre lo perdió hasta los días que corren: en ese momento fue con Novak Djokovic, que se mantuvo en lo más alto hasta junio de 2024, cuando Jannik Sinner se lo robó.

ver también Alexander Zverev, el referente de una generación que fracasó