Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

¿Qué debe pasar en el US Open para que Carlos Alcaraz regrese al número 1 superando a Jannik Sinner?

El español viene de jugar una gran semana en el Masters 1000 de Cincinnati y se ilusiona con repetir título en Nueva York.

Por Lautaro Toschi

Carlos Alcaraz
© GettyCarlos Alcaraz

Así como en su momento el tenis estaba monopolizado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, en los tiempos que corren sucede lo mismo con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El español y el italiano son contemporáneos, se iniciaron en el circuito cuando el Big 3 ya estaba en el tramo final de su carrera, no tuvieron que tener esa batalla psicológica ante ellos, no sufrieron frustraciones grandes ante ellos y por eso están frescos desde lo mental, con una capacidad física impresionante y un tenis que maravilla a los amantes de este deporte.

Siendo tan jóvenes, Sinner y Alcaraz ya regalaron batallas memorables de las que se hablarán durante décadas, como aquella recordada final de Roland Garros de este año, la de Wimbledon pocas semanas después y seguramente la lista se incremente con el correr de los años. Lamentablemente, el pasado lunes prácticamente no hubo acción entre ellos en la final del Masters 1000 de Cincinnati: cuando el español ganaba cómodamente 5 a 0 en el primer set, el italiano -que se lo notaba falto de energía- se retiró y el campeón fue el murciano, que venía de jugar a muy buen nivel en el certamen.

Sinner y Alcaraz en la premiación del Masters 1000 de Cincinnati. (Foto: Getty).

Sinner y Alcaraz en la premiación del Masters 1000 de Cincinnati. (Foto: Getty).

¿Qué tiene que pasar para que Alcaraz vuelva a ser el número 1 del mundo?

Luego de coronarse campeón del Masters 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz sumó nada más y nada menos que 1000 puntos en el ranking y Jannik Sinner perdió 550, aunque el italiano sigue liderando el ranking por amplio margen, pero eso puede cambiar en algunas semanas en el US Open. Es que el español cayó en la segunda ronda del último Grand Slam del año en 2024 y tiene muchos puntos por sumar, mientras que el italiano defiende el título. Por tal motivo, si Alcaraz gana el US Open -sin importar a qué instancia llegue Sinner- volverá a ser número 1 del mundo en el ranking de la ATP. El último Grand Slam del año se jugará desde el 24 de agosto al 7 de septiembre.

Atentos Sinner, Alcaraz, Sabalenka y Gauff: la imponente suma de dinero que se llevarán los campeones del US Open 2025

ver también

Atentos Sinner, Alcaraz, Sabalenka y Gauff: la imponente suma de dinero que se llevarán los campeones del US Open 2025

Cabe recordar que Carlos Alcaraz ya fue campeón del US Open -en 2022- y ese mismo año llegó a ser número 1 del ranking, más precisamente el 11 de septiembre, luego de coronarse en Nueva York. Ese puesto lo mantuvo hasta enero de 2023, lo volvió a recuperar en marzo de ese año, volvió a cederlo en junio -solo por dos semanas- y en septiembre lo perdió hasta los días que corren: en ese momento fue con Novak Djokovic, que se mantuvo en lo más alto hasta junio de 2024, cuando Jannik Sinner se lo robó.

Alexander Zverev, el referente de una generación que fracasó

ver también

Alexander Zverev, el referente de una generación que fracasó

¿Por qué el ex top 10 que entrenó a Sampras abandonó a Federer justo cuando más lo necesitaba?

ver también

¿Por qué el ex top 10 que entrenó a Sampras abandonó a Federer justo cuando más lo necesitaba?

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

River es Driussi, Galoppo y 9 más

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Al rojo vivo: así quedó el Ranking ATP luego de la victoria de Alcaraz frente a Sinner en Cincinnati
Tenis

Al rojo vivo: así quedó el Ranking ATP luego de la victoria de Alcaraz frente a Sinner en Cincinnati

La imponente suma de dinero que se llevarán los campeones del US Open 2025
Tenis

La imponente suma de dinero que se llevarán los campeones del US Open 2025

Fue el entrenador más exitoso de Serena Williams y ahora reveló qué no tiene Carlos Alcaraz y si tenían Djokovic y Nadal
Tenis

Fue el entrenador más exitoso de Serena Williams y ahora reveló qué no tiene Carlos Alcaraz y si tenían Djokovic y Nadal

La denuncia pública que recibió Peñarol antes de enfrentar a Racing por la Libertadores: “Nada tiene que ver con el deporte”
Copa Libertadores

La denuncia pública que recibió Peñarol antes de enfrentar a Racing por la Libertadores: “Nada tiene que ver con el deporte”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo