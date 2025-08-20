Casper Ruud explicó por qué Djokovic es mejor deportista que LeBron James y Tom Brady: “Lo aplastaría”

La generación que nació entre 1995 y el 2000 no la tuvo nada fácil en el tenis profesional. Insertarse en un circuito donde todavía brillaban sus ídolos de la infancia –Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic– fue un peso psicológico importante, además de deportivo, claro está. Cuando el Big 3 dejó de ser dominante fue cuando aparecieron Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, por lo que aquellos tenistas que nacieron en el tramo final de la década del 90 no tuvieron muchas chances de brillar. Entre los nombres más destacados se encuentran Alexander Zverev, Denis Shapovalov, Daniil Medveded, Andrey Rublev y Casper Ruud, por poner algunos ejemplos.

De esa camada, Medevedev fue campeón de Grand Slam al coronarse en el US Open 2021, mientras que Casper Ruud -que en este 2025 se consagró campeón del Masters 1000 de Madrid- disputó tres finales de majors, con derrotas en todas ellas. Sin dudas, el noruego es de los tenistas más destacados y que todavía se ilusionan con ganar su primer Grand Slam, ya que cuando está en su máximo nivel es capaz de ganarle a cualquiera, sobre todo en polvo de ladrillo. Por otro lado, Casper llegó a ser número 2 del mundo en el ranking de la ATP.

Ruud eligió al mejor deportista de la historia

En diálogo con SportKlub, Casper Ruud fue consultado respecto al mejor deportista de todos los tiempos y su respuesta no pasó inadvertida: “Novak es el mejor deportista de todos los tiempos. No quiero comparar deportes, porque es una tontería, pero si comparas a Novak con Tom Brady, por ejemplo, Brady es el mejor de todos los tiempos, no me malinterpreten, pero atléticamente, Novak lo aplastaría en la mayoría de las pruebas físicas. Está bien, LeBron James puede superar a Novak en algunos aspectos físicos, pero para mí, Novak es el mejor atleta que jamás haya existido”.

LeBron James, Lindsey Vonn y Novak Djokovic. (Foto: Getty).

¿Cómo está el historial entre Ruud y Djokovic?

El historial entre Casper Ruud y Novak Djokovic indica que se enfrentaron en seis oportunidades con cinco victorias del serbio y una del noruego, aunque hay que destacar lo que sucedió en los cuartos de final de Roland Garros 2024 cuando Casper y Nole debían enfrentarse por dicha instancia, pero Djokovic no se presentó por una lesión en su rodilla y Ruud avanzó a la siguiente instancia sin la necesidad de jugar.

