Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Casper Ruud explicó por qué Djokovic es mejor deportista que LeBron James y Tom Brady: “Lo aplastaría”

El noruego fu tajante al ser consultado respecto al mejor atleta de todos los tiempos y eligió a Nole sin dudar y dando sus razones.

Por Lautaro Toschi

Casper Ruud
© GettyCasper Ruud

La generación que nació entre 1995 y el 2000 no la tuvo nada fácil en el tenis profesional. Insertarse en un circuito donde todavía brillaban sus ídolos de la infancia –Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic– fue un peso psicológico importante, además de deportivo, claro está. Cuando el Big 3 dejó de ser dominante fue cuando aparecieron Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, por lo que aquellos tenistas que nacieron en el tramo final de la década del 90 no tuvieron muchas chances de brillar. Entre los nombres más destacados se encuentran Alexander Zverev, Denis Shapovalov, Daniil Medveded, Andrey Rublev y Casper Ruud, por poner algunos ejemplos.

De esa camada, Medevedev fue campeón de Grand Slam al coronarse en el US Open 2021, mientras que Casper Ruud -que en este 2025 se consagró campeón del Masters 1000 de Madrid- disputó tres finales de majors, con derrotas en todas ellas. Sin dudas, el noruego es de los tenistas más destacados y que todavía se ilusionan con ganar su primer Grand Slam, ya que cuando está en su máximo nivel es capaz de ganarle a cualquiera, sobre todo en polvo de ladrillo. Por otro lado, Casper llegó a ser número 2 del mundo en el ranking de la ATP.

Alexander Zverev, el referente de una generación que fracasó

ver también

Alexander Zverev, el referente de una generación que fracasó

Ruud eligió al mejor deportista de la historia

En diálogo con SportKlub, Casper Ruud fue consultado respecto al mejor deportista de todos los tiempos y su respuesta no pasó inadvertida: “Novak es el mejor deportista de todos los tiempos. No quiero comparar deportes, porque es una tontería, pero si comparas a Novak con Tom Brady, por ejemplo, Brady es el mejor de todos los tiempos, no me malinterpreten, pero atléticamente, Novak lo aplastaría en la mayoría de las pruebas físicas. Está bien, LeBron James puede superar a Novak en algunos aspectos físicos, pero para mí, Novak es el mejor atleta que jamás haya existido”.

LeBron James, Lindsey Vonn y Novak Djokovic. (Foto: Getty).

LeBron James, Lindsey Vonn y Novak Djokovic. (Foto: Getty).

¿Cómo está el historial entre Ruud y Djokovic?

El historial entre Casper Ruud y Novak Djokovic indica que se enfrentaron en seis oportunidades con cinco victorias del serbio y una del noruego, aunque hay que destacar lo que sucedió en los cuartos de final de Roland Garros 2024 cuando Casper y Nole debían enfrentarse por dicha instancia, pero Djokovic no se presentó por una lesión en su rodilla y Ruud avanzó a la siguiente instancia sin la necesidad de jugar.

Ganó 17 Grand Slams, fue número 1 del mundo, falleció a los 49 años y una de las jugadoras del momento lloró por ella: “Recuerdos hermosos”

ver también

Ganó 17 Grand Slams, fue número 1 del mundo, falleció a los 49 años y una de las jugadoras del momento lloró por ella: “Recuerdos hermosos”

¿Qué debe pasar en el US Open para que Carlos Alcaraz regrese al número 1 superando a Jannik Sinner?

ver también

¿Qué debe pasar en el US Open para que Carlos Alcaraz regrese al número 1 superando a Jannik Sinner?

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Noche épica de Racing para la idolatría de varios, pero que expone a un mal capitán por la conducta de Arias"

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
LeBron James, dolido por la muerte de Diogo Jota: “Nunca caminarás solo”
Fútbol europeo

LeBron James, dolido por la muerte de Diogo Jota: “Nunca caminarás solo”

Acuerdo total: por 52,6 millones de dólares, LeBron James definió el equipo de la NBA en que jugará hasta los 41 años
Polideportivo

Acuerdo total: por 52,6 millones de dólares, LeBron James definió el equipo de la NBA en que jugará hasta los 41 años

Fue finalista de Wimbledon y comparó a Djokovic con LeBron James: “Súper relevantes”
Tenis

Fue finalista de Wimbledon y comparó a Djokovic con LeBron James: “Súper relevantes”

Julio César Chávez reveló por quién apostará en el combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford
Polideportivo

Julio César Chávez reveló por quién apostará en el combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo