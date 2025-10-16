Djokovic se inspira en Cristiano Ronaldo, LeBron James y Tom Brady: “Quiero ver hasta dónde llego”

Antes de hacer su debut en el Six Kings Slam enfrentando a Jannik Sinner en semifinales, Novak Djokovic participó de un foro de promoción de los grandes eventos deportivos, incluido el que lo tiene como protagonista, que están siendo organizados en Arabia Saudita y respondió allí a las preguntas de diferentes fanáticos entre las que no faltó la relacionada con un retiro más o menos cercano.

En su respuesta, el serbio hizo referencia a otras leyendas del deporte que, como él con 38 años, han decidido desafiar las barreras que impone la edad en la alta competencia. “La longevidad es una de mis mayores motivaciones. Quiero ver hasta dónde puedo llegar”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Reconozco que ver cómo en otros deportes grandes figuras históricas siguen jugando con 40 años o más, como Lebron, Cristiano Ronaldo o Tom Brady, es motivador e inspirador para mí. También quiero ver los cambios que están llegando a nuestro deporte, eso me emociona mucho. Creo que los próximos años el tenis se va a transformar y deseo estar jugando cuando esto se produzca. Sé que hay gente que quiere que me retire pronto, pero eso no va a suceder”.

Djokovic viene de jugar su último partido el pasado sábado, cayendo ante la revelación Valentin Vacherot en las semifinales del Masters de Shanghái, donde sintió el desgaste físico producto de la sumatoria de las altas temperaturas que se registraron en China y la acumulación de partidos a lo largo de un año que, entre otras cosas, lo tuvo en las semifinales de los cuatro torneos de Grand Slam.

Novak Djokovic, en el Joy Forum de Riad.

Un mensaje inspirador

Novak Djokovic también compartió con sus fanáticos en Arabia Saudita un mensaje inspirador relacionado con sus inicios en el deporte. “Cuando era pequeño, mi padre confiaba mucho más que yo en mis habilidades y en mi carácter para conseguir grandes objetivos”, contó.

Publicidad

Publicidad

Y explicó: “Cuando verbalizamos que nuestro objetivo era que yo fuera número 1 del mundo, viniendo de un país sin tradición tenística ni una gran historia en este deporte, tuvimos que enfrentarnos a las burlas de mucha gente, tanto en Serbia como en el resto del mundo. Realmente, siento que soy la prueba de que todo es posible”.