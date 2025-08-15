Mientras el Chino Ríos ganó 9,7 millones de dólares en premios, esto consiguió Guga Kuerten

El tenis sudamericano tuvo y tiene grandes exponentes en el mundo del tenis. Pese a ser una de las regiones más olvidadas por la ATP y la WTA -queda claro en la poca cantidad de torneos que hay- la realidad es que se vive una pasión sin igual. Entre las glorias más importantes de Sudamérica están Guillermo Vilas, Marcelo Ríos y Gustavo Kuerten, estos dos últimos ocuparon el primer puesto en el ranking de la ATP y también se realizó una investigación, que la llevó adelante Eduardo Puppo- en la que se demostró que Vilas también lo hizo por unas semanas -en aquella época el ranking se medía de manera muy precaria- aunque la ATP no lo reconozca.

¿Cuánto dinero ganaron en premios Marcelo Ríos y Guga Kuerten?

El Chino Ríos tuvo una gran carrera en el mundo del tenis que se convirtió en profesional en 1994 y jugó hasta el 2003, en ese periodo obtuvo 9.713.771 dólares. Por su parte, Guga Kuerten se desempeñó de manera profesional entre 1995 y 2008, obteniendo 14.807.000 dólares en premios, según figura en el sitio oficial de la ATP. Cabe destacar que este dinero es únicamente ganado en premios, a eso hay que sumarle lo que cada jugador haya obtenido por acuerdos comerciales.

La gran carrera de Marcelo Ríos

Marcelo Ríos es considerado el mejor tenista chileno de todos los tiempos. El Chino tuvo una carrera corta ya que las lesiones le jugaron una mala pasada. En lo que respecta a ranking, ocupó el puesto número 1 en dos oportunidades durante 1998. Aquel año disputó la única final de Grand Slam, la del Abierto de Australia, la cual perdió ante Petr Korda. A lo largo de los nueve años en los que se desempeñó como profesional conquistó 18 títulos en individuales, entre los que se destacan cinco Masters 1000.

Marcelo Rios y su zurda exquisita. (Foto: Getty).

Guga Kuerten y una extraordinaria trayectoria

El tenis brasileño tuvo un extraordinario representante con Guga Kuerten. Se convirtió en profesional en 1995 y se destacó por su gran juego en polvo de ladrillo. Entre 2000 y 2001 fue tres veces número 1 del mundo -intercalado con Marat Safín- y en total fueron 43 semanas en la cima de la clasificación. Respecto a títulos, Guga ganó 20, de los cuales tres de ellos fueron de Grand Slam, todos en Roland Garros (1997, 2000 y 2001). En 2008 dejó la actividad de manera oficial y lo hizo a lo grande, en plena Philippe Chatrier ante más de 15 mil personas que lo ovacionaron de pie.

Guga Kuerten tras ganar Roland Garros 2000. (Foto: Getty).

¿Cómo quedó el historial entre Marcelo Ríos y Guga Kuerten?

Los únicos dos tenistas sudamericanos que -oficialmente- fueron números 1 del mundo del ranking de la ATP se vieron las caras en cuatro oportunidades y el historial quedó empatado en dos. La primera vez que se enfrentaron fue en la semifinal del Masters 1000 de Roma y el vencedor fue el Chino Ríos. Ese mismo año, pero en Long Island el que se impuso fue Guga. Al año siguiente, el chileno ganó en los cuartos de final de Estoril, mientras que el brasileño se fue victorioso en la final del Masters 1000 de Montecarlo.

