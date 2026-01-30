Cuándo se juega la final del Australian Open 2026 entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz: qué canal la pasa y a qué hora comienza en Argentina

Luego de dos semanas de intensa acción y grandes partidos, el Australian Open 2026 tiene a sus finalistas: Carlos Alcaraz (1) y Novak Djokovic (4) ganaron sus respectivas batallas de semifinales ante Zverev y Sinner, y definirán al primer gran campeón del año.

La final del Abierto de Australia EN VIVO por Disney+

Y habrá poco tiempo de recuperación, ya que Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentarán este domingo 1 de febrero, en un partido que esta pactado para empezar a las 05:30 hs de la mañana, en horario argentino. La transmisión, como todo el torneo, estará a cargo de ESPN y Disney+ en Argentina.

En la madrugada de este viernes, Carlos Alcaraz venció en el primer turno a Alexander Zverev en un partido que se extendió por 5 horas y 27 minutos. El mallorquín había ganado los primeros dos sets, perdió los dos siguientes y se impuso en el último tras recuperarse de una molestia muscular en el aductor.

Carlos Alcaraz seguirá siendo en Nº 1 del mundo, sin importar que pase en la final. (Getty)

Novak Djokovic, por su parte, luchó por más de cuatro horas contra Sinner y le ganó en un partido de mucha agresividad, permitiendo apenas 2 break points en 18 oportunidades que tuvo el italiano para quebrarle el servicio. Ahora, el serbio de 38 años buscará su undécimo título en Australia, donde ganó las 10 finales que disputó en su carrera.

Djokovic ganó las 10 finales de Australian Open que disputó (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023). (Getty)

Publicidad

Publicidad

El camino de Carlos Alcaraz a la final del Australian Open

Ronda 1: vs. Adam Walton 6-3; 7-6(2); 6-2

vs. Adam Walton 6-3; 7-6(2); 6-2 Ronda 2: vs. Yannick Hanfmann 7-6(4); 6-3; 6-2

vs. Yannick Hanfmann 7-6(4); 6-3; 6-2 Ronda 3 : vs. Corentin Moutet 6-2; 6-4; 6-1

: vs. Corentin Moutet 6-2; 6-4; 6-1 Ronda 4: vs. Tommy Paul 7-6(6); 6-4; 7-5

vs. Tommy Paul 7-6(6); 6-4; 7-5 Cuartos de Final: vs. Alex de Minaur 7-5; 6-2; 6-1

vs. Alex de Minaur 7-5; 6-2; 6-1 Semifinal: vs. Alexander Zverev 6-4; 7-6(5); 6-7(3); 6-7(4); 7-5

El camino de Novak Djokovic a la final del Australian Open

Ronda 1: vs. Pedro Martínez 6-3; 6-2; 6-2

vs. Pedro Martínez 6-3; 6-2; 6-2 Ronda 2: vs. Francesco Maestrelli 6-3; 6-2; 6-2

vs. Francesco Maestrelli 6-3; 6-2; 6-2 Ronda 3: vs. Botic van de Zandschulp 6-3; 6-4; 7-6(4)

vs. Botic van de Zandschulp 6-3; 6-4; 7-6(4) Ronda 4: vs. Jakub Mensik – Walkover

vs. Jakub Mensik – Walkover Cuartos de Final: vs. Lorenzo Musetti 4-6; 3-6; 3-1 – Walkover

vs. Lorenzo Musetti 4-6; 3-6; 3-1 – Walkover Semifinal: vs. Jannik Sinner 3-6; 6-3; 4-6; 6-4; 6-4

A qué hora juegan Alcaraz vs. Djokovic por la final del Abierto de Australia 2026

El partido final del Australian Open 2026 entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic está pactado para iniciar a las 05:30 hs de la mañana del 1 de febrero, en horario argentino.

Publicidad

Publicidad

Datos clave