Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

En la previa al Australian Open, LeBron James reveló cuál es su tenista favorito: “El joven rey”

La leyenda de la NBA no pasó por alto una imagen que llegó desde Melbourne y le dejó un fuerte apodo al protagonista, que va en búsqueda del Grand Slam.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
LeBron James, ícono de la NBA y el deporte.
© GettyLeBron James, ícono de la NBA y el deporte.

LeBron James suele ser prudente con los elogios. Cuando la figura del básquet habla, suele tener sus fundamentos. Esta vez, directamente decidió cruzar virtualmente el Pacífico para aterrizar en el cemento del Australian Open y mostrar su faceta tenística al rendirse a los pies de Carlos Alcaraz.

Para comprender el origen de la “bendición” de LeBron, primero debe comprenderse lo ocurrido en Melbourne. En su primera práctica de cara al Abierto de Australia, el tenista español dejó de lado la indumentaria tradicional de tenis para lucir una musculosa con el número 23 en la espalda. Sí, la armadura del King en Los Angeles Lakers. Y como era de esperarse, la imagen no tardó en llegar a la pantalla del propio protagonista.

La respuesta tampoco se hizo esperar y tuvo el peso de una coronación simbólica. A través de su cuenta de Instagram, LeBron reposteó la imagen del español entrenando con su camiseta y soltó un apodo de peso. “Saludos al Joven Rey“, escribió, casualidad o no, parafraseando con su propio sobrenombre (King James).

La respuesta de LeBron James tras el “homenaje” de Alcaraz.

La respuesta de LeBron James tras el “homenaje” de Alcaraz.

La chance de completar el tablero

Este cruce de elogios llega en un momento clave para el español. Tras una parada lucrativa en Seúl, donde venció a Jannik Sinner en una exhibición millonaria, Alcaraz encara el Abierto de Australia 2026 con una misión histórica: completar el Grand Slam de carrera. Con el US Open, Wimbledon y Roland Garros ya en el bolsillo, el Happy Slam es la última figurita que le falta en su palmarés.

El desafío tiene un condimento extra, ya que será su primer gran torneo tras su separación con Juan Carlos Ferrero, su histórico entrenador. Mientras tanto, el cuadro principal aguarda por el inicio de la acción este 18 de enero, con un Alcaraz que buscará hacerle honores al apodo de “Joven Rey”.

Publicidad
Con el campeón defensor y un top 10 del ranking ATP, se confirmaron los participantes del Argentina Open 2026

ver también

Con el campeón defensor y un top 10 del ranking ATP, se confirmaron los participantes del Argentina Open 2026

Fue campeón de la Copa Davis con Argentina y Top 100, pero se cansó de la vida del tenista y piensa en el retiro

ver también

Fue campeón de la Copa Davis con Argentina y Top 100, pero se cansó de la vida del tenista y piensa en el retiro

Datos clave

  • LeBron James bautizó a Carlos Alcaraz como el “Joven Rey” en redes sociales tras verlo entrenar con la camiseta #23 de los Lakers.
  • El español busca completar el Grand Slam de su carrera en Australia, el único título grande que le falta (ya ganó US Open, Wimbledon y Roland Garros).
  • Este torneo tiene un desafío extra: será su primer major tras la separación de su histórico entrenador, Juan Carlos Ferrero.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
El campeón de Grand Slam australiano que se quejó de la hegemonía de Sinner y Alcaraz: "No es saludable"
Tenis

El campeón de Grand Slam australiano que se quejó de la hegemonía de Sinner y Alcaraz: "No es saludable"

Tras la ruptura de Carlos Alcaraz con Ferrero, un histórico le auguró un 2026 sin ganar ningún Grand Slam
Tenis

Tras la ruptura de Carlos Alcaraz con Ferrero, un histórico le auguró un 2026 sin ganar ningún Grand Slam

“Aleatorio”: la palabra que eligió Rafa Nadal para diferenciar a Carlos Alcaraz de Jannik Sinner
Tenis

“Aleatorio”: la palabra que eligió Rafa Nadal para diferenciar a Carlos Alcaraz de Jannik Sinner

Confirmado: Ricardo Centurión será refuerzo de Racing de Córdoba
Fútbol Argentino

Confirmado: Ricardo Centurión será refuerzo de Racing de Córdoba

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo