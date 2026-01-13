En la previa al Australian Open, LeBron James reveló cuál es su tenista favorito: “El joven rey”

LeBron James suele ser prudente con los elogios. Cuando la figura del básquet habla, suele tener sus fundamentos. Esta vez, directamente decidió cruzar virtualmente el Pacífico para aterrizar en el cemento del Australian Open y mostrar su faceta tenística al rendirse a los pies de Carlos Alcaraz.

Para comprender el origen de la “bendición” de LeBron, primero debe comprenderse lo ocurrido en Melbourne. En su primera práctica de cara al Abierto de Australia, el tenista español dejó de lado la indumentaria tradicional de tenis para lucir una musculosa con el número 23 en la espalda. Sí, la armadura del King en Los Angeles Lakers. Y como era de esperarse, la imagen no tardó en llegar a la pantalla del propio protagonista.

La respuesta tampoco se hizo esperar y tuvo el peso de una coronación simbólica. A través de su cuenta de Instagram, LeBron reposteó la imagen del español entrenando con su camiseta y soltó un apodo de peso. “Saludos al Joven Rey“, escribió, casualidad o no, parafraseando con su propio sobrenombre (King James).

La respuesta de LeBron James tras el “homenaje” de Alcaraz.

La chance de completar el tablero

Este cruce de elogios llega en un momento clave para el español. Tras una parada lucrativa en Seúl, donde venció a Jannik Sinner en una exhibición millonaria, Alcaraz encara el Abierto de Australia 2026 con una misión histórica: completar el Grand Slam de carrera. Con el US Open, Wimbledon y Roland Garros ya en el bolsillo, el Happy Slam es la última figurita que le falta en su palmarés.

El desafío tiene un condimento extra, ya que será su primer gran torneo tras su separación con Juan Carlos Ferrero, su histórico entrenador. Mientras tanto, el cuadro principal aguarda por el inicio de la acción este 18 de enero, con un Alcaraz que buscará hacerle honores al apodo de “Joven Rey”.

