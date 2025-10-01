Juan Martín Del Potro es el referente de una generación histórica de tenistas argentinos, el último no europeo en ganar un Grand Slam y el ídolo de multitudes, por su parte Roger Federer es, para muchos, el tenista más grande de todos los tiempos, no hace falta agregar más. Y ambos están en las puertas de recibir la máxima condecoración posible en el deporte: ser exaltados al Salón de la Fama.

El International Tennis Hall of Fame (ITHF) reveló sus tres candidatos para ingresar en el prestigioso grupo del que apenas forman parte 270 tenistas en toda la historia como parte de la Clase del 2026. Roger Federer, Juan Martín Del Potro y Svetlana Kuznetsova son los tres históricos tenistas que forman parte de la nominación.

Cómo votar a Juan Martín Del Potro y Roger Federer para el Salón de la Fama

Para votar, los fanáticos pueden ingresar a la web oficial vote.tennisfame.com y elegir tantos candidatos como quieran para ser inducidos al Salón de la Fama, -es decir, se puede votar por Del Potro y Federe a la vez-, agregar una dirección de correo electrónico y enviar el voto. Una vez enviado, se deberá oficializar el voto siguiendo el link en el correo de verificación. Sólo se permite votar una vez.

La carrera de Juan Martín Del Potro

Las lesiones de muñeca, rodilla y espalda privaron a Juan Martín Del Potro de poder pelear por llegar al Nº1 del Ranking ATP, pero no impidieron que le plante cara de igual a igual a ‘Los 4 Fantásticos’ que dominaban el tenis por esos años. El argentino registra 20 triunfos combinados ante Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal y el propio Roger Federer, a quien le ganó la final de US Open 2009 para conquistar el único Grand Slam de su carrera.

Juan Martín Del Potro y su chance de quedar en la historia. (Getty)

Su estelar paso por el circuito mundial lo vio ser figura en la conquista de la Copa Davis en 2016, además de ser finalista en otras dos ediciones. Sin lugar a dudas, sus dos medallas olímpicas (Plata en Rio 2016 y Bronce en Londres 2012), completan un palmarés único.

La carrera de Roger Federer

Sin lugar a dudas, ‘Su Majestad’ entra en cualquier discusión que quiera hacerse sobre quién es el mejor tenista de todos los tiempos. Puede que haya quienes prefieran a Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andre Agassi o algún otro tenista, pero no puede no estar Roger Federer en esa conversación.

El suizo acumuló 109 títulos durante su carrera, con 20 Grand Slams ganados (8 en Wimbledon, 6 en Australia, 5 US Open y 1 Roland Garros) y un total de 310 semanas como Nº1 del mundo, incluyendo un stint de 237 semanas consecutivas en lo más alto del ranking ATP.

Federer, incuestionablemente, será exaltado al Salón de la Fama. (Getty)

Los números, por más alucinantes que sean, aún así no son suficientes para reflejar la grandeza de Roger Federer, que fue el referente para miles y miles de tenistas, incluso para aquellos que hoy dominan el circuito. Y su actitud fuera de la cancha fue tan o aún más encomiable que dentro de la misma.

La carrera de Svetlana Kuznetsova

Svetlana Kuznetsova es dos veces campeona de Grand Slam en singles y otras dos en dobles, y conquistó su primer US Open con apenas 19 años, venciendo a miembros del Salón de la Fama como Mary Pierce y Lindsay Davenport. Su segundo Grand Slam individual llegó en Roland Garros 2009, con victorias sobre Serena Williams y Dinara Safina, número uno del mundo en aquella época.

Kuznetsova forma parte de los nominados para el Hall of Fame 2026. (Getty)

En dobles, fue campeona del Australian Open 2005 (con Alicia Molik) y 2012 (con Vera Zvonareva). Además, registró 18 títulos individuales y 16 de dobles a lo largo de su exitosa carrera, a la vez que llegó a ser Nº2 del ranking mundial del tenis femenino.

Cómo se eligen los miembros del Salón de la Fama del Tenis

El voto de los fanáticos es una parte del Grupo de Votación de Jugadores de la ITHF, que también incluye a 140 periodistas especializados, historiadores del tenis y los otros miembros del Salón de la Fama. El voto de los fanáticos vale 3% para el que más reciba, 2% para el segundo y 1% para el tercero, que se añadirá al porcentaje de votos positivos que reciba el nominado por parte de los encargados de votar.

Para ser exaltado al Salón de la Fama, los nominados necesitan recibir un 75% (o más) de votos positivos por parte de los mencionados anteriormente.

