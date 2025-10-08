Fue medallista olímpica, bajó 54 puestos y analiza la posibilidad de retirarse: “Deporte insalubre”

En los Juegos Olímpicos de París 2024, la croata Donna Vekic llevó a su país a lo más alto del medallero, debido a que obtuvo la medalla de plata en tenis femenino al caer en la final ante la china Zheng Qinwen en sets corridos, por 6-2 y 6-3.

Poco más de un año después de este importante hito en su carrera, Vekic no se encuentra atravesando un gran momento personal, debido a que si bien inició el 2025 en el puesto 17, su mejor ubicación histórica, desde allí comenzó a decaer, a tal punto que bajó 54 posiciones y hoy es la número 71 del mundo.

En una reciente entrevista con el sitio web tennis.com, la croata reveló que analiza un retiro temprano de la práctica profesional, a pesar de tener tan solo 29 años. “Cada temporada intento dar un poco más… ¡pero nunca recibo nada a cambio! Quiero decir, sé que gané una medalla olímpica en tierra batida, así que tal vez eso sea suficiente para el resto de mi vida sobre esta superficie, aunque es un tema que me agota un poco. Luego el problema es que vas con poca confianza a la gira de hierba, donde defendía muchos puntos, tuve algunos partidos complicados. Esperaba mucho y sentí mucha presión, no fue lo ideal”, comentó.

Donna Vekic con la medalla de plata de los JJ.OO de París 2024. (Getty).

“Ahora que tengo una medalla, siento que lo conseguí todo. Si no gano nada más, estará bien, aunque pienso que este éxito provocó que me motivara todavía más. No solamente la medalla, también las semifinales de Wimbledon, el hecho de verme tan cerca de una final de Grand Slam me demostró que de verdad podía hacerlo”, valoró respecto a la medalla olímpica que obtuvo.

Por otro lado, afirmó que se siente decepcionada por su temporada: “Siento que estuve haciendo las cosas correctas en cada entrenamiento, pero los resultados no han sido los esperados, lo que yo quería. Mantenerse motivada y seguir adelante no ha sido fácil, de los mejores partidos recientes que recuerdo es la victoria ante Maria Sakkari hace unas semanas en Monterrey, pero no muchos más. Pensaba que al ser mayor empezaría a lidiar más fácilmente con algunos temas, pero la verdad es que no, ahora me pongo más nerviosa que nunca”.

Publicidad

Publicidad

Donna Vekic habló sobre la posibilidad de retirarse

Por otro lado, la croata afirmó que piensa en el retiro en el corto plazo, y afirmó qué planes tiene para cuando esto suceda. “¿Cuánto tiempo me queda por jugar? Pues no lo sé, el problema que tengo es que cada día es más difícil hacer las cosas que necesito hacer para estar al nivel que quiero estar”, inició.

Y sumó: “Es una batalla diaria, honestamente. Simplemente, trato de tomarlo día a día y ver cuánto puedo esforzarme, porque el tenis es un deporte brutal. Ayer vi un vídeo donde salía Venus Williams diciendo que el tenis era el deporte más saludable del mundo. Diría que es el deporte más insalubre, sobre todo si lo juegas tanto como nosotros y llevas este tipo de vida. El día que me detenga, lo único que haré será descansar, no hacer nada”.

ver también El crudo relato de un tenista argentino que se retiró a los 28 años por su salud mental: “Entrar a una cancha era una pesadilla”