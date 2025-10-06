Es tendencia:
El crudo relato de un tenista argentino que se retiró a los 28 años por su salud mental: “Entrar a una cancha era una pesadilla”

Facundo Juárez Vila comunicó la noticia a través de sus redes sociales tras "haber perdido el disfrute y las ganas".

Por Bruno Carbajo

© @facujuarezvilaFacundo Juárez Vila, tenista argentino de 28 años.

El tenis argentino se encuentra conmocionado tras el anuncio de Facundo Juárez Vila, quien a sus 28 años eligió alejarse temporalmente de la competencia profesional para priorizar su salud mental. El jugador mendocino comunicó la noticia a través de sus redes sociales, en donde aseguró: “Decidí alejarme al menos por un tiempo, quizás para siempre”.

Facundo explicó que la presión y el desgaste mental afectaron su disfrute del tenis: “Se me estaba haciendo muy dura la parte mental, había perdido las ganas de entrar a una cancha. Competir se me había convertido en una pesadilla y estaba perdiendo la sonrisa”.

Igualmente, aclaró que no se desligará completamente de la raqueta. “Seguiré involucrado desde otro lugar y con otros objetivos, al menos por un tiempo”, escribió, dejando abierta la posibilidad de seguir aportando al tenis de manera diferente.

En cuanto a su carrera, Juárez se ubicaba en el puesto 564 del ranking ATP y durante las últimas semanas estuvo compitiendo a nivel nacional. Su última participación fue en la Qualy del Challenger de Buenos Aires, mientras que anteriormente disputó torneos como el Challenger de Villa María, el ITF M25 de Mar del Plata y el M25 de Trellew. Su mejor etapa la vivió en 2022, cuando alcanzó la posición 321 en el escalafón mundial.

El mensaje con el que Facundo Juárez Vila anunció su retiro profesional.

El duro antecedente de Juárez Vila

Pese al duro golpe que significó su alejamiento profesional, el anuncio de Juárez no resulta del todo inesperado. Es que en 2023 ya había manifestado ciertas dificultades relacionadas con la salud mental. Tras una gira de casi cuatro meses, escribió en sus redes: “Quizás los resultados no fueron los mejores o los esperados, pero no fue lo más importante para mí. Hoy la prioridad era salud mental y física“.

Y cerró aquel mensaje: “Llegué con bastante miedo e incertidumbre de cómo iba a estar en gira, pero me vuelvo más tranquilo que cuando llegué. Hoy estoy muchísimo mejor, no deja de costarme algunos días, pero más tranquilo tratando de ver el día a día de otra manera”. Un proceso de autocuidado que alcanzó su punto más fuerte dos años más tarde y que vuelve a abrir el debate sobre la salud mental en el deporte profesional.

