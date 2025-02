José Luis Clerc eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Yo tengo muy claro quien es el GOAT”

Las nuevas generaciones conocerán a José Luis Clerc, popularmente apodado Batata, por sus comentarios en las transmisiones de los grandes certámenes del tenis, pero aquellos que tengan más de 45 años habrán podido disfrutar de él como jugador de tenis. Batata fue número 4 del ranking de la ATP, ganó 25 títulos y casi hace historia junto a la leyenda Guillermo Vilas en la Copa Davis 1981. En 2024, Clerc fue consultado respecto al mejor jugador de todos los tiempos y no dudó a la hora de responder.

“Yo lo tengo muy claro, el GOAT para mí es y será el serbio… digo que es él porque ganó 24 Grand Slams, es el más grande y la gente me dice que es Roger Federer, pero si me estás preguntando a mí, te digo mi parecer. Ahora, si me preguntás quién es el jugador más elegante, el que cambió la historia del tenis es Roger Federer, porque él hizo que la gente lo quiera ver de todas partes del mundo y a cualquier hora. Pero también tengo que destacar a Rafael Nadal, pero el GOAT para mí es Novak Djokovic”, afirmó José Luis Clerc en diálogo con Revista Pronto.

MELBOURNE, AUSTRALIA – JANUARY 17: Novak Djokovic of Serbia points as he celebrates winning match point against Tomas Machac of the Czech Republic in the Men’s Singles Third Round match during day six of the 2025 Australian Open at Melbourne Park on January 17, 2025 in Melbourne, Australia. (Photo by Cameron Spencer/Getty Images)