La Inteligencia Artificial predijo al campeón del US Open 2025 entre Sinner, Alcaraz y Djokovic

Este domingo 24 de agosto se pondrá en marcha el cuadro principal del US Open 2025 en Flushing Meadows, la esperanza de 128 tenistas clasificados al cuadro principal. El último Grand Slam de la temporada tiene un condimento adicional, puesto que Jannik Sinner pone en juego su puesto como N°1 del mundo, mientras intenta defender el título conseguido doce meses atrás.

En ese contexto, los candidatos son los de siempre: Sinner, Carlos Alcaraz -quien ya ganó en 2022 y que en caso de repetir será el nuevo N°1 del ranking-, el cuatro veces campeón, Novak Djokovic, el local Taylor Fritz y el ganador del 2021, Daniil Medvedev. Es por ello que en BOLAVIP decidimos indagar a la Inteligencia Artificial justo antes de que se ponga en juego el primer punto.

Gemini Pro, la IA de Google, fue la elegida para esta predicción y fue contundente en su veredicto, señalando que Alcaraz y Sinner seguramente alcancen la final, pero decantándose por el italiano: “El camino de Jannik Sinner hacia la final parece más directo y su consistencia a lo largo del año en los grandes escenarios le da una ligera ventaja“, sentenció.

Jannik Sinner fue el ganador de la última edición, y Gemini cree que volverá a conseguirlo. (Getty Images)

La predicción completa de la IA para el US Open 2025

Sobre Jannik Sinner, la conclusión que sacó Gemini tras su análisis fue la siguiente: “Su dominio en pista dura es innegable, con un juego potente y una compostura que lo convierten en el jugador más completo del circuito actualmente. Su lado del cuadro, aunque no es un paseo, parece más despejado de amenazas directas en las primeras rondas.”

Mientras que sobre Alcaraz, señaló: “Llega con la confianza por las nubes tras ganar el Masters 1000 de Cincinnati. Su energía, creatividad y capacidad para ganar en cualquier superficie lo hacen un candidato natural. Al estar en la otra mitad del cuadro, la soñada final contra Sinner es una posibilidad muy real y es el único que parece poder igualar el ritmo del italiano“.

Alcaraz ganó en Cincinnati, pero Sinner se quedó con el US Open. (Getty Images)

Justamente en aquella final, disputada una semana atrás en Cincinnati, Sinner se retiró y le dio la victoria a Alcaraz. La IA remarca este punto como el único factor en contra del líder del ranking mundial: “La única incógnita es su estado físico tras tener que retirarse por enfermedad en la final de Cincinnati”, destacó.

El camino de Sinner a la final

Jannik Sinner iniciará su camino en el US Open frente a Vít Kopřiva y Gemini proyectó un camino donde deberá superar a Alexei Popyrin, Denis Shapovalov (27°), Tommy Paul (14°), Jack Draper (5°) y Alexander Zverev (3°), antes de enfrentarse a Alcaraz en la final.

Del otro lado del cuadro, el español llegaría a la definición sin tener que enfrentarse al N°4 del mundo, Taylor Fritz, quien eventualmente sería eliminado por Novak Djokovic, a quien Gemini ve como rival de Alcaraz en semifinales. De esta forma, sus rivales serían: Reilly Opelka, Juncheng Shang, Luciano Darderi (32°), Daniil Medvedev (13°), Ben Shelton (6°) y Novak Djokovic (7°).

“Mientras Sinner tiene un camino más progresivo, Alcaraz deberá mostrar su mejor nivel desde la primera ronda y superar a múltiples campeones y especialistas en la superficie para poder citarse con el italiano en la final”, finalizó la IA.