Nació en el exilio, cambió su nacionalidad y una dura enfermedad la hizo caer más de 60 puestos en el Ranking WTA: “Me sentí agotada todo el tiempo”

Una cruda confesión conmovió al mundo del tenis este sábado. Quien se sinceró a través de las redes sociales sobre el duro momento que le toca atravesar fue Elina Avanesyan, tenista nacida en Rusia pero naturalizada armenia que en marzo de este año llegó a estar en el puesto 36 del ranking de la WTA y que en la actualidad ocupa la 104° posición debido a una enfermedad que ha frenado su desarrollo deportivo.

“En marzo, me diagnosticaron mononucleosis. Al principio, no me di cuenta de cuánto me afectaría, pero pronto me sentí agotada todo el tiempo, sin energía, e incluso las sesiones de entrenamiento más sencillas se volvieron realmente difíciles”, expresó la jugadora de 22 años desde su cuenta de X.

Hija de una familia armenia, nació en Rusia en 2002 debido a que sus padres se habían radicado allí una década antes, escapando de la primera guerra de Nagorno-Karabaj. Inició su carrera profesional bajo bandera rusa, pero en junio de 2024 inicio el proceso para obtener la ciudadanía en Armenia y ya en agosto comenzó a representar al país de sus padres.

Ese mismo año hizo tercera ronda en el Abierto de Australia y cuarta ronda en Roland Garros, lo que le permitió mejorar considerablemente su ranking. Cerró ese año dentro del Top 50 y a inicios de 2025 pudo mejorar todavía más su posición gracias a ser la primera tenista armenia en llegar a una semifinal del un torneo WTA 500, en el Mérida Open de México.

Elina Avanesyan durante el Miami Open, en marzo de este año. (Foto de Getty).

A partir de allí, derrotas inesperadas y reiteradas ausencias en torneo la llevaron a caer hasta el puesto 104 del ranking que ocupa en la actualidad y este mismo sábado se decidió a expresarse sobre los motivos extradeportivos de esa caída, contra lo que sin embargo está decidida a seguir luchando.

Publicidad

Publicidad

El comunicado completo de Avanesyan

“Hola a todos. Quería compartir algo más personal con ustedes, ya que estos últimos meses han sido muy difíciles para mí. En marzo, me diagnosticaron mononucleosis. Al principio, no me di cuenta de cuánto me afectaría, pero pronto me sentía agotada todo el tiempo, sin energía, e incluso los entrenamientos más sencillos se volvían realmente difíciles. Esto fue especialmente difícil de aceptar porque los dos primeros meses de la temporada habían ido muy bien. Estaba compitiendo a un alto nivel, sintiéndome en excelente forma y disfrutando muchísimo del tenis. Pasar de eso a sentirme tan débil e incapaz de rendir fue increíblemente frustrante.

Luego, en Miami, empecé a sufrir un dolor de muñeca considerable, del que me costó mucho recuperarme. Justo cuando pensaba que estaba mejorando, sufrí otro revés con dolor de hombro, y desde entonces ha sido una experiencia tras otra. Estos problemas físicos han sido muy difíciles de manejar, especialmente porque mi cuerpo no se ha recuperado completamente de la enfermedad. Siento que todo ha tardado más de lo habitual en sanar, lo que hace que el proceso sea aún más difícil.

He estado trabajando estrechamente con mi equipo todos los días, haciendo todo lo posible por recuperarme, recuperar mis fuerzas y prepararme para competir de nuevo al 100%. Pero la verdad es que este camino me ha puesto a prueba de maneras inesperadas. Ha habido momentos de frustración e incluso dudas, pero también he aprendido mucho sobre la paciencia, la resiliencia y cuánto amo este deporte.

Publicidad

Publicidad

Poder volver a jugar partidos ha sido un gran paso, pero competir sin sentirme yo misma en la cancha es realmente difícil. Sobre todo, echo de menos poder luchar al máximo nivel y disfrutar del juego como sé que puedo. Eso es lo que me motiva cada día para seguir adelante en este proceso.

Gracias de corazón a todos los que siguen apoyándome en los altibajos. Sus amables mensajes y su apoyo significan más para mí de lo que puedo expresar con palabras. Me dan fuerza en los días difíciles y me recuerdan por qué sigo luchando. Creo que este es solo un capítulo y no puedo esperar a volver a competir sin dolor, saludable y más fuerte que nunca”.