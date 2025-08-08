Pete Sampras eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “La actitud necesaria para ser el número 1”

Pete Sampras marcó una era en el tenis mundial. El nacido en Estados Unidos dominó durante su carrera en el circuito mundial, a tal punto que ganó 14 Grand Slams, que le permitió ser el máximo ganador de la historia hasta que Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer lo superaron.

Además, ocupó el puesto número uno del mundo de la ATP durante un total de 286 semanas, la tercera racha más larga de la historia, superada solo por Djokovic y Federer. Es por eso que es una palabra autorizada en el tenis, y tiempo atrás se animó a elegir al mejor de la historia de este deporte.

El elegido fue el serbio Novak Djokovic, quien es el máximo ganador de Grand Slams de la historia. “Creo que lo que Djokovic ha hecho en los últimos 10 años, ganar Grand Slams, ser consistente y terminar en el puesto número 1 durante siete años, para mí, es una clara señal de que es el mejor de todos los tiempos”, fundamentó.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Su voluntad de cambiar y aprender de sí mismo, su constante esfuerzo por mejorar. Me ha impresionado su transformación. Ha sido hermoso ver cómo ha pasado de ser un atleta joven y talentoso que era mentalmente frágil a donde está ahora”.

Por otro lado, también destacó la fortaleza mental del serbio, que ha sido una de sus principales características. “A diferencia de los deportes de equipo, en el tenis estás solo. Si te quedas atrás en un partido, no hay nadie que te ayude. Tu entrenador no puede decirte qué hacer”, comentó.

Novak Djokovic, el GOAT para Pete Sampras

“Los jugadores tienen que ser polifacéticos”, sumó Sampras sobre el tema, en el que concluyó: “Creo que se necesita una cierta actitud para ser el número uno. Uno lo desea, pero le molesta que haya otro en su lugar. Novak tiene eso”.

Sampras elogió a Djokovic por su dominio en el Big Three

“Haber terminado siete años en el puesto número uno añade una capa extra a todos los títulos importantes que ha ganado. Pero creo que lo apreciará aún más a medida que se haga mayor. Lo logró durante una época en la que dominaba a dos de los mejores jugadores: Roger Federer y Rafa Nadal ”, tiró Sampras destacando los logros del serbio en su carrera.