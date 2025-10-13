Roger Federer eligió a los 5 mejores tenistas de todos los tiempos y reveló quién es su ídolo

A fines de la década del 90 apareció en el circuito un joven suizo con un revés a una mano extraordinario, dueño de una elegancia que lo hacía diferente y con un espíritu competitivo que daba a pensar que estaba para convertirse en uno de los grandes, pero le faltaba pulir su temperamento y mejorar en polvo de ladrillo. Roger Federer lo hizo y con creces, por eso es considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Además, junto a Novak Djokovic y Rafael Nadal conforma lo que se llama popularmente el Big 3.

Más allá de sus 103 títulos, entre ellos 20 de Grand Slam, la importancia de Roger Federer en el mundo del tenis es inconmensurable: popularizó a nivel mundial el tenis, hizo que miles y miles de chicos comiencen a jugarlo y se ganó el cariño de fanáticos en todos los continentes.

Federer eligió a los cinco mejores jugadores de todos los tiempos

En diálogo con Burna Boy, Su Majestad afirmó: “Yo necesitaba mi GOAT, tenía a mis jugadores favoritos en pósters en las paredes de mi casa y quería ser como ellos. Para mí, el ídolo de aquella época era el jugador sueco Stefan Edberg. Siempre atacaba, iba continuamente a la red y era muy elegante. Era un jugador maravilloso de ver y me encantaba ver sus partidos”.

Además, agregó: “Y luego incluyo a Boris Becker. Él y Edberg siempre jugaban uno contra otro, así que siempre los veía. El siguiente es Pete Sampras y luego, por supuesto, Rafael Nadal y Novak Djokovic“. Cabe destacar que Edberg y Becker se vieron las caras en 35 oportunidades entre 1984 y 1996 con una amplia ventaja del alemán en el historial: 25 victorias sobre 10 del sueco.

Stefan Edberg en 1996. (Foto: Getty).

La gran carrera de Stefan Edberg

Allá por las décadas del 70, 80 y 90, Suecia supo tener enormes exponentes, entre los que se destacaron Bjorn Borg, Mats Wilander y Stefan Edberg, quien tuvo una carrera sobresaliente. Además de ser número 1 del mundo en el ranking de la ATP, ganó seis títulos de Grand Slam, fue medallista olímpico en tres oportunidades -Oro en Los Ángeles 84 en individuales y Bronce en Seúl 88 tanto en individuales como en dobles- por otro lado, fue campeón de la Copa Davis en cuatro oportunidades.

