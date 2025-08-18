El tenis español siempre tuvo grandes exponentes, sobre todo en polvo de ladrillo. Los pioneros fueron Manuel Santana, Andrés Gimeno y Manuel Ortantes, más adelante en el tiempo se destacó Juan Aguilera, Emilio Sánchez-Vicario, entre los 90 y los 2000 hicieron lo propio Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrera, David Ferrer, fue el comienzo de la leyenda de Rafael Nadal y en la actualidad la figura central es Carlos Alcaraz. Pero en las décadas del 70 y 80 hubo un jugador que fue top 10, ganó 16 títulos a nivel ATP en individuales y fue finalista de Roland Garros en dobles, se trata de José Higueras.

Insertarse en el circuito en la época de Santana y Orantes

En las décadas del 60 y 70, España contó con tres figuras centrales en lo que respecta al tenis masculino: Andrés Gimeno, Manuel Santana y Manuel Orantes. En la siguiente camada apareció José Higueras, un jovencito andaluz -nacido en Granada- que llegó para darles batallas a las figuras de aquella época, como Vilas, Noah, Connors y Lendl, por nombrar algunos.

José Higueras ganó 16 títulos en individuales. (Foto: Getty).

La gran carrera de José Higueras con un estilo propio

José Higueras nació en 1953 y para 1973 ya competía a nivel profesional. Su estilo era bastante molesto para los jugadores de la época, tenía una gran resistencia y era un verdadero pasador de pelotas, con tiros poco arriesgados que generalmente terminaban en errores de los contrarios. Muchas de las grandes figuras de la época -70 y 80- no querían enfrentarlo porque sabían que tendrían un partido largo, sobre todo en polvo de ladrillo, su superficie predilecta.

Higueras en 1983. (Foto: Getty).

Su carrera fue entre 1973 y 1986, en esos años conquistó 16 títulos en individuales -15 de ellos en polvo de ladrillo y uno en cemento- además llegó a ser el número 6 del mundo en el año 1983 y en lo que respecta a dobles obtuvo tres títulos, además fue finalista de Roland Garros 1978 en pareja con Manuel Orantes, pero esa final quedó en manos de los estadounidenses Gene Mayer y Hank Pfister.

El retiro y entrenador de grandes figuras

Una vez que dejó la actividad profesional, José Higueras se dedicó a entrenar a tenistas profesionales. Bajo sus órdenes estuvieron grandes figuras como Pete Sampras, Jim Courier, Michael Chang, Carlos Moyá, Guillermo Coria, Sergi Bruguera y también tuvo a nada más y nada menos que a Roger Federer en 2008, aunque el vínculo con el suizo no duró mucho tiempo.

Pete Sampras en 2002, año en que tuvo como entrenador a Higueras. (Foto: Getty).

Su época con Federer y por qué lo dejó

Para el año 2008, Roger Federer ya era el mejor del mundo e iba camino a convertirse en leyenda. De cara a la gira europea de polvo de ladrillo y con el fin de ganar Roland Garros por primera vez -algo muy difícil en aquel entonces con Rafael Nadal de por medio- el suizo contrató a José Higueras para que lo ayude en esa época del año. Fue campeón en Estoril, llegó a la final en Montecarlo, cayó sorpresivamente en la primera ronda de Roma y la relación quedó en dudas, aunque continuaron juntos. En Roland Garros cayó en la final ante Rafa.

Roger Federer y Rafael Nadal tras la final de Roland Garros 2008. (Foto: Getty).

El vínculo entre ambos continuó, pero por poco tiempo ya que a José Higueras lo fueron a buscar desde la USTA -Asociación de Tenis de Estados Unidos- y así se lo contó a Punto de Break en 2024: “Cuando Federer gana el US Open de 2008, la USTA me garantiza un período de 8-10 años para desarrollar el plan que yo quería, así que dejé de trabajar con Federer”.

Al ser consultado por el motivo que lo llevó a tomar esa decisión, el español dijo: “Hasta ese punto me gusta el tenis, ja. Pensé que con esa función podría impactar en mucha más gente, sobre todo en niños y entrenadores, lo hice por eso. Esto duró unos 6-7 años, que fue cuando salió toda la camada de nuevos jugadores. Hace dos años terminé con ellos”.

Sus años trabajando para la USTA

Cuando Patrick McEnroe toma las riendas de la USTA le ofrece un puesto importante a José Higueras, que por entonces ya trabaja para ellos de manera independiente: “Cuando estuve trabajando con Federer en 2008, me llamó Patrick McEnroe y me explicó que le habían dado el cargo de director, ahí me propuso hacerme cargo del programa de desarrollo. De entrada le dije que no, sabía perfectamente cómo funciona la USTA, llevaba cooperando con ellos desde 1989, pero siempre de manera independiente”.

Patrick McEnroe y José Higueras en 2010. (Foto: Getty).

El presente de Higueras

Tras dejar su cargo en USTA, José Higueras le contó a Punto de Break qué es de su presente y qué le gustaría para su futuro: “Lo único que me gustaría seguir haciendo, en la medida que pueda, es luchar para que el tenis siga siendo cada día viable para más gente, sobre todo para los niños, que existan más oportunidades para aquellos que sueñan con este deporte. Nosotros llegamos a tener más de 45.000 niños durante mi etapa al frente del programa. Tommy Paul, Frances Tiafoe, Taylor Fritz… todos estos salieron de ahí con 12 años. Íbamos a California, veíamos un chico que jugaba bastante bien, nos poníamos en contacto con su entrenador y empezábamos a trabajar juntos. Esta es la parte que más me gusta del tenis”.

