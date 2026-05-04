Quiso humillar a Federer, tiene un récord difícil de superar y ahora dirige una academia: “Todos dicen que arrugué”

A lo largo de su historia, el tenis español tuvo enormes representantes. Los pioneros fueron Andrés Gimeno, Manuel Orantes y Manuel Santana, más adelante se lucieron Sánchez Vicario, Bruguera, Corretja y luego apareció una camada impresionante con exponentes de la talla de Moyá y Ferrero. En esa época también surgió Rubén Ramírez Hidalgo, un tenista aguerrido que tuvo una buena carrera, pero que quedó marcada a fuego por una derrota.

La carrera de Rubén Ramírez Hidalgo con un imponente récord

Ramírez Hidalgo nació en Alicante el 6 de enero de 1978 y para 1998 ya se desempeñaba como profesional. Si bien no logró conseguir títulos a nivel ATP, sí lo hizo en el circuito Challenger y allí no solamente levantó trofeos, sino que es dueño de un récord impresionante: es el jugador con más victorias (423).

Entre los hitos más importantes de su carrera está el haber llegado a la Cuarta Ronda de Roland Garros en 2006, además fue número 50 del mundo en ese mismo año. Por otro lado, en la modalidad de dobles tuvo un desempeño más que aceptable: jugó tres finales y las perdió. En 2017, a sus 39 años le puso punto final a su trayectoria.

Ramírez Hidalgo en 2004. (Foto: Getty).

Un partido histórico contra Federer

A sus 30 años le llegó la oportunidad de su carrera cuando en el Masters 1000 de Montecarlo lo puso contra las cuerdas a Roger Federer, que por entonces prácticamente no tenía rivales. El español había perdido el primer set 6/1, pero se quedó con el segundo por 6/3 y en el tercero estaba 5/1 arriba, peor Su Majestad sacó a relucir su calidad y le ganó 7/6 el parcial definitivo.

En ese encuentro hubo una jugada sumamente polémica por parte del español que pudo influir en el resultado final. Federer sacaba 0/4 en el tercer set y en un punto decidió subir a la red, el español no quedó bien parado en la cancha y quiso pegarle entre sus piernas, pero la pelota se fue larga. Si bien el reglamento no impide esos disparos, no son habituales y tampoco están bien vistos cuando no son necesarios.

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Las repercusiones de la derrota ante Roger

Cuando Ramírez Hidalgo transitaba el último año como profesional, en una entrevista relató cómo vivió esa derrota ante Federer: “Todo el mundo dice que me arrugué un poco, que me tembló el pulso. Yo estaba fuera de la previa de Montecarlo. Estaba en casa, aquella semana me la tomé de entreno. Diez minutos antes de la firma me llamaron y me dijeron que había entrado”.

Además, agregó: “Me dijeron que si podía volar y jugar al día siguiente. Decidí ir. Cogí un vuelo a Barcelona, dormí allí y el día siguiente cogí otro a Niza. Pasé la previa ganando dos partidos y luego gané a Simon. Yo ya había hecho el torneo y la semana. Con Federer jugué muy tranquilo“.

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Ramírez Hidalgo en su partido contra Federer. (Foto: Getty).

“La gente me comentó si me machaqué mentalmente tras perder pero yo siempre me tomo las derrotas muy bien. Si intentas darlo todo y pierdes no hay más. Hay que borrarlo instantáneamente. Puedes jugar 30 semanas al año y perder las 30″, completó Ramírez Hidalgo.

Su vida después del tenis

Una vez que dejó la actividad profesional, Rubén Ramírez Hidalgo siguió vinculado al mundo del tenis y así continúa hasta los días que corren. El español es director de la prestigiosa academia de tenis RC Tennis Pro, además en 2025 tuvo una experiencia como entrenador de Thiago Monteiro.