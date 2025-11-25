Fue campeón de Roland Garros, perdió todo por la crisis y recibió la ayuda de Rafael Nadal: “Yo por él hago lo que sea”

Cuando se piensa en el tenis español, la figura excluyente que aparece primero es Rafael Nadal, pero también surgen nombres de la talla de Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Feliciano López, Fernando Verdasco y Tommy Robredo por ejemplo. En la actualidad, la gran figura es Carlos Alcaraz, pero todos ellos tuvieron antecesores que supieron poner al tenis español en lo más alto allá por las décadas del 60 y del 70, se trata de Manuel Santana y también de Andrés Gimeno.

Andrés Gimeno nació el 3 de agosto de 1937 en Barcelona. Ya para la década del 50 comenzó a destacarse a nivel nacional con el tenis y tanto en 1957 como en 1959 fue campeón de su país. Un año más tarde, en 1960 -cuando todavía el tenis era un deporte amateur- jugó la final de dobles de Roland Garros junto a José Luis Arilla, pero cayeron ante uno de los más grandes del deporte del momento: Roy Emerson, quien jugó con Neale Fraser.

Final en Australia y campeón de Roland Garros

Para fines de la década del 60 comenzó la Era Abierta en el tenis y la primera vez que se jugó el Abierto de Australia bajo ese concepto fue en 1969 y Andrés Gimeno llegó a la final del certamen que por entonces se jugaba en césped. El español cayó ante Rod Laver en sets corridos. Pero Gimeno pudo quedarse con uno de los Majors y fue en 1972 cuando se coronó en Roland Garros al superar en la final al francés Patrick Proisy en cuatro sets.

La gran carrera de Andrés Gimeno

Sin dudas, lo mejor de Andrés Gimeno se pudo ver a comienzos de la década del 70. Allí ganó los cinco títulos que obtuvo en la Era Abierta. El primero se dio en el polvo de ladrillo de Hamburgo en 1971, los siguientes cuatro fueron en 1972: Los Angeles, Roland Garros, Eastbourne y Gstaad. Por otro lado, también hay que destacar que fue finalista de cinco certámenes más en individuales y que en dobles llegó al partido definitorio del US Open de 1968 junto a Arthur Ashe y cayeron ante los estadounidenses Bob Lutz y Stan Smith.

Su vida después del tenis: complejo de canchas, comentarista y libro

Andrés Gimeno se retiró en 1973 y un año más tarde abrió el Club de Tenis Gimeno en las afueras de Barcelona. También en esos años fue entrenador de muchos jugadores de la Federación Española de Tenis y en los 80 hizo lo propio en Suiza. Durante décadas fue comentarista de televisión en partidos de tenis y también llegó a publicar su propio libro: Máster en tenis.

La crisis mundial lo arruinó

A pesar de haber sido jugador exitoso de tenis -en una época donde los premios no eran ni siquiera comparables con los de la actualidad- además de ser entrenador, comentarista y sacar un libro, Gimeno se dedicó al mundo inmobiliario, pero la crisis que golpeó duramente a España entre 2008 y 2009, fue lapidaria para el campeón de Roland Garros 1972. En 2011, el propio Gimeno contó lo delicada que era si situación económica: “Tres operaciones económicas que salieron mal. Estoy en una situación delicada”. Además, a la hora de buscar responsables dijo: “El euro y Europa. Nos quitaron la peseta, con la que nos iba bien. Y ahora estamos a expensas de lo que manden Alemania y Francia”.

Emotivo homenaje para juntar fondos

En octubre de 2011, la situación económica de Andrés Gimeno era límite y la Federación de Tenis de España realizó un evento homenaje para ayudar al campeón de Roland Garros 1972. Del mismo participaron Rafael Nadal y muchos de sus compañeros de equipo de Copa Davis de aquel año, que un mes más tarde terminaría coronándose campeón al superar a Argentina en la final. Sin ir más lejos, el propio Rafael Nadal llegó a declarar: “Yo por Andrés hago lo que sea. Lo primero es él”. El evento fue un éxito y Gimeno recibió ayuda económica y el cariño de todos los españoles que dijeron presente.

Último años y fallecimiento

En 2009, dos años antes del homenaje que le hicieron, Gimeno ingresó al Salón de la Fama del tenis. Ya para 2012 trabajó como comentarista de Roland Garros en la cadena Energy. Años más tarde su salud empeoró y batalló contra un cáncer que se lo llevó el 9 de octubre de 2019 a los 82 años. Sin dudas, Andrés Gimeno es y será recordado como una verdadera leyenda del tenis español.

