Rafael Nadal: “Carlos Alcaraz es una leyenda del tenis”

Con apenas 22 años, Carlos Alcaraz se convirtió en el jugador más joven en la historia en obtener el Career Grand Slam, la conquista de al menos un título en el Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open. El murciano acumula siete títulos de Grand Slam y es serio candidato a ser el máximo ganador de la historia. Cabe recordar que en la actualidad, Novak Djokovic tiene 24, Rafael Nadal 22 y Roger Federer 20.

En diálogo con Marca, Rafael Nadal se refirió a la grandeza de Carlos Alcaraz: “Alcaraz no es ninguna promesa, tiene siete Grand Slams, así que ya es una leyenda de nuestro deporte. Si vas a grandes jugadores históricos, no hay tantos que hayan ganado siete grandes. En Australia jugó un partido de nivel en el que se vio la diferencia de edad, pero cada uno trató de llevar el rendimiento a su máxima expresión, con sus armas. Disfruté mucho viendo la final”.

Nadal elogió a Djokovic

Nole tuvo una gran participación en el Australian Open y llegó a la final. En dicho duelo decisivo, el serbio cayó ante Carlos Alcaraz en un duelo apasionante que se definió en cuatro sets. Nadal llenó de elogios a Novak Djokovic: “No creo que cambiase nada en el tenis el hecho de que Djokovic gane su 25º Grand Slam“.

Por otro lado, Rafa le mandó un mensaje a Patrick Mouratoglou, que afirmó que Djokovic no es mejor jugador de tenis que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Fiel a su estilo, el máximo ganador de Roland Garros dijo: “Comparar a Carlos con el Novak de ahora sería como comparar al Messi del Barcelona con el actual, o al Cristiano del Real Madrid con el actual”.

“enemos que estar felices de tener a Djokovic, que sigue ahí arriba y, nosotros, a Alcaraz. Tener a un jugador como Carlos que nos representa por todo el mundo y encima está llevando el tenis a un nivel increíble, creo que solo podemos disfrutarlo y apreciarlo“, completó Rafa.

