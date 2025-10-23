Se revoluciona el mundo del tenis: Arabia Saudita tendrá su Masters 1000

Hace años que el calendario de la ATP es sumamente exigente, los tenistas se quejan, pero desde la organización no hacen nada para evitar la congestión de torneos casi permanentes. No es casualidad que haya tantos abandonos y lesionados durante el año. El descanso es vital en el deporte y más en el tenis, que conlleva un gran desgaste. Así y todo, este jueves se confirmó lo que era un secreto a voces: Arabia Saudita tendrá su Masters 1000.

Los Masters 1000 son los segundos torneos en importancia después de los Grand Slam. Los mismos surgieron en 1990 y hasta la fecha cambiaron sedes y también la cantidad que se jugaron en un año calendario. Desde hace un tiempo se había establecido en nueve, pero desde 2028 serán 10 ya que se sumará uno en Arabia Saudita. Resta saber la ciudad, aunque se presumo que podría ser Jeddah, donde se disputa el Next Gen.

Las particularidades del Masters 1000 de Arabia Saudita

Desde hace un tiempo se tomó la decisión que los Masters 1000 tengan casi dos semanas de duración, lo cual perjudicó el armado del calendario. El único torneo de esta categoría que quedó con el formato de una semana fue Montecarlo, uno de los más importantes de la gira europea de polvo de ladrillo. El Masters 1000 de Arabia Saudita también durará una semana, tendrá un cuadro de 64 participantes y no será obligatorio para los mejores rankeados, tal como sucede en Montecarlo.

¿Qué dijeron en la ATP sobre el Masters 1000 de Arabia Saudita?

Andrea Gaudenzi, director de la ATP, afirmó: “Es un momento de orgullo para nosotros y el resultado de un camino que lleva tiempo gestándose. Arabia Saudita ha demostrado un interés y compromiso genuinos con el tenis y su desarrollo a todos los niveles. La ambición de PIF por el deporte es clara, seguro que todos los aficionados y tenistas quedan maravillados con el resultado”. Cabe destacar que el PIF es Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Por otro lado, dicho país no solamente había logrado tener el Nex Gen y el WTA Finals, sino que además organizó la Six Kings Slam, un certamen que une a seis de los mejores tenistas del momento y reparte fortunas en premios.

